El lotero de Sort traslada la sede de La Bruixa d'Or y de la Fundación

Sort (Lleida), 18 oct (EFECOM).- El lotero de La Bruixa d'Or de Sort, Xavier Gabriel, ha hecho efectivo hoy el traslado de la sede fiscal y social de la administración de lotería, así como de la fundación homónima y de cinco empresas más que dirige de ámbitos como el inmobiliario o la restauración.

Gabriel ha explicado a Efe que ha viajado hoy mismo a Madrid para reunirse con la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García, y hacer efectivo el traslado de la sede social de la conocida administración de lotería.

El lotero, que ha trasladado a Navarra la sede social y la fiscal a Madrid, ha destacado que ha tomado esta decisión después de "sufrir acoso y amenazas" durante 20 días por parte de un grupo de independentistas.

"Yo he hecho mucho por Cataluña y, de hecho, me siento muy catalán, por lo que no entiendo por qué tengo que aguantar esto", ha apuntado Gabriel, que ha asegurado que no es partidario de la independencia de Cataluña.