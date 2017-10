"Leyenda", "The Queen" o "The Best", el deporte español elogia a Ruth Beitia

Madrid, 18 oct (EFE).- El deporte español, desde el ministro Méndez de Vigo a Carolina Marín o Conchita Martínez, ha elogiado la trayectoria de Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura en Río de Janeiro 2016 y ganadora de 15 medallas entre Mundiales y Europeos, que ha anunciado este miércoles su retirada.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha puesto como ejemplo a la atleta cántabra. "Sin duda, Ruth ha sido una gran competidora y mejor persona, toda España vibró con su oro olímpico en Río de Janeiro", ha dicho en declaraciones recogidas por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

También ha felicitado a la atleta por su trayectoria la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "Hoy ha anunciado Ruth Beitia su retirada del atletismo. Luchadora y exigente, quiero felicitarte Ruth por tu magnífica trayectoria", ha escrito en Twitter.

A nivel institucional, tanto el CSD como el Comité Olímpico Español (COE) han querido dar las gracias a la cántabra por sus logros.

"Gracias por todos los éxitos y valores que has transmitido en el #TeamESP ¡LEYENDA!", ha escrito el CSD en Twitter.

Su presidente, José Ramón Lete, ha dicho que "Ruth nos ganó a todos por su entrega y pasión. Referente para el deporte femenino que engrandece la Marca España".

El COE se ha manifestado en la misma línea. "GRACIAS por todo lo que nos has dado, CAMPEONA", ha publicado.

Su presidente, Alejandro Blanco, ha definido a Beitia como "una leyenda del deporte español".

"Es un día de tristeza por el adiós, pero también de alegría por pensar en todo lo que nos ha ofrecido la persona que toma esta decisión. Ahora ha considerado que ya ha dado todo lo que tenía", ha declarado a Efe Blanco.

También se ha sumado la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), que ha publicado en su página web un cariñoso mensaje para la que consideran "la mejor atleta española de todos los tiempos" que ha titulado "Siempre seguirás volando en nuestros corazones".

"Las pistas dejarán de verla volar pero siempre seguirá volando en nuestro recuerdo y en nuestros corazones", puede leerse en la publicación.

El presidente de la RFEA, Raúl Chapado, ha expresado su admiración por la atleta. "Siempre ha sido un ejemplo dentro y fuera de las pistas. Más allá de sus grandes logros, ha difundido nuestro deporte entre los más jóvenes, dignificado el atletismo e inspirado a muchas niñas y niños. Admirada por sus compañeros y por sus rivales. Sin duda se retira la más grande de nuestra historia", ha declarado a EFE.

Otros deportistas españoles han querido mandar sus mensajes a Beitia.

"Se marcha una campeona, Ruth Beitia en el atletismo y el deporte español te echaremos de menos", ha escrito la ex tenista Conchita Martínez en su perfil de Twitter.

También ha agradecido a Beitia otra medalla de oro en Río 2016, aunque en este caso en bádminton. "Por lo felices que nos has hecho y lo mucho que nos has enseñado. GRACIAS #The Queen", ha manifestado Carolina Marín.

El atleta Pablo Torrijos se ha mostrado orgulloso de haber coincidido con la cántabra. "Podré decir a los más jóvenes: la tuve de capitana! Se va la mejor atleta española de la historia y nos deja un grandísimo legado. THE BEST", ha publicado.

El también atleta Ángel David Rodríguez se ha sumado a los mensajes de agradecimiento a Ruth Beitia. "Necesitamos más personas como Ruth Beitia, has hecho tanto por el deporte y la mujer que es imposible agradecértelo", ha escrito.

Acompañada por su entrenador, Ramón Torralbo, su otro "50 por ciento", Beitia ha explicado este miércoles en Santander que pone fin a 27 años de vida deportiva después de seis "meses muy duros" en los que se ha visto afectada por diversas lesiones, principalmente por una tendinosis en el hombro que le ha causado mucho dolor.