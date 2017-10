Laso: "Me jode que el Chacho esté en un equipo rival"

Madrid, 18 oct (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en afirmar que le "jode que el Chacho esté en un equipo rival" y que hubiera preferido que "siguiera en la NBA" para así no tenerse que enfrentar a él.

"Conocemos a Sergio Rodríguez, claro que le conocemos. Es un genio, puede tirar, tirar tras bote, pasar, inventar. El que le conozcamos ayuda, pero no es ninguna garantía de poder pararlo", dijo Laso.

"Su crecimiento como jugador ha coincidido con el crecimiento del equipo. La gente le va a recibir con una gran ovación, como se merece, pero en cuanto comience el partido será otra cosa", añadió el técnico.

A Laso también se le preguntó si le sorprendió el que el Chacho fichara por el CSKA.

"Me sorprende que Chacho no haya hecho una carrera más larga en la NBA, porque el año pasado jugó bien. No entiendo de las situaciones contractuales de los jugadores, aunque lo entiendo todo. Y, claro, me jode que el Chacho esté en un equipo rival, hubiera preferido que siguiera en la NBA y no tenerle enfrente, pero lo entiendo todo", subrayó Laso.

"Ojalá hiciera el mejor partido de su vida, pero que gane el Madrid. Para mí, es importante parar al Chacho si queremos ganar, pero no es mi obsesión, mi obsesión es ganar al CSKA", siguió.

Respecto al partido contra el CSKA, el entrenador del Real Madrid puso el acento en que es un "partido grande".

"Es un partido grande de Europa y de dos equipos que participaron en la última Final a Cuatro, con mucha historia y mucha tradición. Es un partido muy atractivo, con muchos alicientes incluidos con el tema del Chacho y Othello (Hunter)", explicó.

El partido, quizás, llega un poco pronto para ambos.

"En la Euroliga son todos partidos grandes. El Efes, con el que jugamos la semana pasada en la primera jornada, acabó entre los ocho mejores. El calendario no lo hago yo. Es verdad que los equipos están todavía en fase de construcción, pero exijo a mi equipo competir desde el primer momento", apuntó Laso.

El técnico habló, por supuesto, del juego del CSKA.

"Tienen un juego muy abierto con muchos jugadores con capacidad de bloqueo y continuación, de tirar de fuera, de generar situaciones con De Colo, con Westermann, con Chacho, con Higgins y luego son muy poderosos dentro, no tanto en altura como en rapidez e intensidad con Hunter y con Hines. Tienen la capacidad de tiro de Kurbanov, Vorontsevich y Antonov. Son un equipo muy completo y es difícil centrarte en un jugador", advirtió.

"El CSKA es un equipo de muchas posesiones, de campo abierto, es difícil que contemporicen, son jugadores muy directos y el entrenador les permite que tengan esa libertad porque sacan muchas ventajas. Por eso, es importante controlar el ritmo de partido", continuó.

Respecto a los jugadores que están a su disposición, todos menos Trey Thompkins podrán jugar.

"Rudy ha entrenado normal -la semana pasada estuvo con fiebre y no jugó ni en Estambul ni en Valencia- como el resto y sólo Thompkins, que sigue en Estados Unidos por problemas familiares, es baja", concluyó Pablo Laso.