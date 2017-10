Jordi Torres:"Me gustaría tener otras armas que me pudieran llevar más lejos"

Madrid, 18 oct (EFE).- El español Jordi Torres (BMW) disputa su tercer campeonato de Superbikes consecutivo y espera que en el cuarto pueda contar con una moto mejor que le pueda "llevar más lejos" para luchar por los primeros puestos.

En una entrevista para EFE, Torres prefirió quedarse con la parte positiva de los dos últimos años que le han hecho crecer y mira al futuro con el optimismo de uno de los pilotos más respetados en el 'paddock'

- Pregunta: Este fin de semana corre en casa, en el circuito de Jerez, ¿qué expectativas tienes para esta carrera?

- Respuesta: Espero ganar como todos los pilotos (ríe). Nuestro objetivo en esta carrera va a ser intentar luchar con los pilotos de delante, aunque llevamos algunas carreras en las que nos está costando estar con los pilotos de delante.

- P: Se supone que es un fin de semana favorable para ustedes.

- R: El circuito de Jerez se nos adapta bien a la moto, la BMW tiene menos dificultades y lucharemos lo máximo posible por estar arriba

- P: Imagino que al correr en España estará más motivado todavía.

- R: En España gozamos de aficionados muy ricos en cuanto a cultura motera, siempre están detrás y no les podemos pedir más, así que intentaremos ofrecerles un gran espectáculo. A falta de dos pruebas para el final de campeonato es el momento de arriesgar, de dar el 100%; no vamos a ahorrar nada.

- P: Uno de los culpables de esta afición es Ángel Nieto, le estará muy agradecido

- R: Ángel Nieto abrió las puertas del motociclismo en España y a partir de ahí sus hazañas y sus victorias hicieron que la gente le siguiera y le quisiera. Gracias a lo que él invirtió en nosotros, España es lo que es en cuanto a motociclismo.

- P: La temporada ha sido complicada porque la moto no está entre las mejores de la parrilla, pero ha logrado superar holgadamente a su compañero, ¿esto le hace estar más contento?

- R: Una de mis mayores virtudes es que siempre me pido el máximo, independientemente de lo que haga mi compañero. Tanto este año como el pasado tenemos algunas limitaciones en nuestra moto y no tenemos las mejores armas para luchar pero intento estar el quinto, el sexto, el séptimo... e incluso en Misano estuve liderando algunas vueltas.

- P: ¿No se siente un poco frustrado por el rendimiento de la moto?

- R: Me gustaría tener otras armas que me pudieran llevar más lejos. Pero estos dos años en los que me he sentido un poco más retrasado me han hecho crecer porque aunque acabe séptimo estoy creciendo como piloto y se que el día de mañana cuando coja otra moto en la que pueda ir más rápido lo sabré valorar. Estos dos años con BMW han sido como un freno de resultados pero como persona he crecido muchísimo y me ha hecho más duro.

- P: ¿Llegará este salto cualitativo en la moto en BMW?

- R: "Es secreto todavía, no puedo decir nada. Seleccionaremos el proyecto más fuerte deportivamente hablando dentro del Campeonato del Mundo de Superbikes.