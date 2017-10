Iceta apela a la responsabilidad de Puigdemont: Está en sus manos evitar 155

Barcelona, 18 oct (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha advertido hoy al presidente catalán, Carles Puigdemont, de que "está en sus manos evitar" la aplicación del 155, y así le ha pedido que por "responsabilidad política" y por "patriotismo" responda al requerimiento del Gobierno de que no declaró la independencia.

En declaraciones a Catalunya Ràdio y a menos de veinticuatro horas de que expire el nuevo plazo dado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al presidente catalán, Iceta ha lanzado "un último ruego".

"President, no provoque la activación del 155, está en sus manos, no sería visto como una derrota sino como un gesto inteligente político, incluso algunos dirían de astucia (..) por responsabilidad política, por patriotismo y como presidente de más de 7 millones de catalanes, le pido que no permita el 155", ha reclamado Iceta en alusión al artículo de la Constitución que podría suspender la autonomía catalana.

En este sentido, el primer secretario de los socialistas catalanes ha invitado a Puigdemont a decir la "verdad" en su respuesta al requerimiento del Gobierno, que el 10 de octubre el "Parlament no declaró la independencia" de Cataluña, más allá de mantener su oferta de diálogo en su respuesta a Rajoy.

En este contexto, Iceta ha avisado a Puigdemont de que con una "declaración unilateral de independencia (DUI) sobre la mesa, se lo pone muy fácil a Rajoy para decir que así no se puede dialogar". "Una DUI rompe la posibilidad de diálogo", ha apuntillado.

Según Iceta, ni el PP ni el PSOE ni el propio Rajoy quieren activar el 155, y así ha insistido en que "evitarlo está en manos" del presidente de la Generalitat.

Iceta ha opinado que, en estos momentos, "no queda claro" si en Cataluña siguen vigentes la Constitución y el Estatut, por lo que el 155 es un "mecanismo para forzar" que ésta esté dentro de la legalidad.

El líder del PSC ha precisado que si se aplica el 155 quiere que sea para la convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña, y ha tachado de "barbaridad" que pudiesen ilegalizarse partidos o programas electorales como apuntó el presidente del PPC, Xavier García Albiol.