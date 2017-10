Desestimada la demanda del administrador general contra su despido

Madrid, 18 oct (EFE).- El juzgado de lo Social número 29 de Madrid ha desestimado la demanda por despido improcedente interpuesta por José María Castillón contra la Federación Española de Fútbol (RFEF), organismo en el que ocupó el cargo de administrador general desde 1981 hasta el pasado 4 abril.

La sentencia, dictada el último 29 de septiembre, absuelve a la RFEF de las pretensiones ejercitadas en su contra por el demandante, quien puede interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La carta con la que la RFEF comunicó el despido a Castillón le imputaba la detracción de 110.704,80 euros de la subvención que el Consejo Superior de Deportes (CSD) -por un importe de 1.111.795,20?- había transferido a la Fundación de la RFEF, para compensar un saldo a favor de ésta sin explicación ni justificación.

En la misma también señalaba que el entonces administrador general, que sostenía una relación especial de alta dirección con la RFEF, no había ejercido un control riguroso y efectivo de la subvención concedida, provocando con ello la incoación de expediente de reintegro de la subvención.

La juez ha confirmado en su sentencia la procedencia del despido, ya que existen "elementos suficientes en manos de la empresa para imputar al actor un deficiente cumplimiento de sus funciones, desde el momento en que se ha visto sometida a reintegrar la subvención del ejercicio 2010, más los intereses, con el consiguiente perjuicio económico, por numerosas irregularidades detectadas por el CSD en la aplicación de la misma".

Según la sentencia, el comportamiento de Castillón "constituye una transgresión de la buena fe contractual" y la medida "es proporcionada a los hechos imputados que se han acreditado, pues constituyen la falta de los más elementales deberes de buena fe que todo trabajador debe para con su empresario".

El CSD concedió a la RFEF una ayuda de 1.222.500? para el año 2010, con destino a la educación deportiva integral de las escuelas de fútbol, proyecto Haití, campus de fútbol de tecnificación internacional y capacitación para gestores de clubes y federaciones en Iberoamérica, con la condición de ejecutar estos programas y justificarlos.

En 2012 el CSD pidió a la RFEF aclaraciones de deficiencias en las facturas para justificar la subvención y en 2016 inició expediente de reintegro. A principios de este año la Federación devolvió la cantidad reclamada con sus correspondientes intereses.

Tras su despido en abril, José María Castillón anunció por carta a Ángel María Villar, entonces presidente de la RFEF ahora suspendido por su presunta implicación en la Operación Soule, en la que rebatía los motivos del mismo y le anunciaba el inicio de acciones legales ante una decisión injustificada.

"Me han notificado esta carta de despido cuando yo me encontraba en una situación de baja laboral, médicamente ordenada a la vista de la situación de estrés, ansiedad y depresión que me han causado, a mis 80 años de edad, los actos de mobbing sistemático que he recibido de usted", escribió en la misiva, en la que cuestionaba también que su despido lo decidiera cuando Villar presidía la Comisión Gestora de la RFEF por estar en proceso electoral.