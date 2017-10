Daniele Batista: "Seguiremos luchando con fuerza"

La Laguna , 18 oct .- El CV Fachadas Dimurol Libby's mantiene las buenas sensaciones en este inicio de la Superliga Iberdrola sumando ya dos victorias consecutivas, aunque las pupilas de David Martín no consiguieron derrotar el pasado domingo al Minis de Arluy CV Logroño en el primer encuentro de la Supercopa de Voleibol Femenino 2017 (0-3).

Aunque la eliminatoria disputada en el Ríos Tejera no resultó de la forma deseada para las blanquiazules, las jugadoras de la escuadra canaria no piensan rendirse y seguirán luchando por el primer título de la temporada, ha informado el club en su web.

La receptora Daniele Batista, ha considerado: "Sin duda, se trata de una dolorosa derrota pero nos servirá para aprender y seguir trabajando juntas para no cometer los mismos errores. Nos ayudará a mejorar".

"El pasado domingo no fue nuestro día. Tuvimos muchos problemas en la salida del juego, no estuvimos precisas en ataque y aunque supimos reaccionar después del primer set y no bajamos los brazos en ningún momento, no fue posible la victoria ante un potente rival", ha añadido.

A la espera del segundo partido de vuelta de la Supercopa, previsto para el 12 de noviembre en el CDM Lobete, Daniele ha señalado que ahora el próximo objetivo no es ese. "Debemos tener la mente puesta en recibir este sábado al Feel Volley Alcobendas, un partido para el tenemos que centrarnos en realizar nuestro mejor juego porque todos los de esta temporada serán muy complicados".