Chelsea y Roma empatan en partido loco

Londres, 18 oct (EFE).- Chelsea y Roma empataron este miércoles en Stamford Bridge (3-3) en un partido loco, en el que Eden Hazard y Edin Dzeko, con un doblete cada uno, acudieron al rescate de los suyos y dejaron abiertas las opciones de clasificación de ambos equipos.

El vigente campeón de la Premier League no logró superar la 'minicrisis' que atraviesa en las últimas semanas -dos derrotas consecutivas, a manos de Manchester City (0-1) y Crystal Palace (2-1) en la Premier- y a punto estuvo de inclinarse de nuevo ante un Roma ultracompetitivo, que tuvo ocasiones de sobra para haberse llevado los tres puntos de Londres.

Sabía Antonio Conte que un nuevo triunfo dejaría a los suyos con pie y medio en octavos, y más tras el tropiezo 'colchonero' con el Qarabag, y para la causa recuperó al delantero Álvaro Morata, fuera desde el pasado 30 de septiembre por una lesión en los isquiotibiales, y se decantó por David Luiz en el centro del campo.

La ausencia por lesión de Kanté y la falta de un reemplazo de garantías obligó al preparador transalpino a salir con un 3-5-2, con Christensen como novedad en el eje de la defensa, David Luiz de ancla en el mediocampo y Hazard y Morata como referencias arriba.

En el Roma, Eusebio Di Francesco introdujo cuatro cambios con respecto al equipo que cayó en casa el fin de semana ante el Nápoles (0-1): Fazio reemplazó al lesionado Manolas, Gonalons y Strootman ocuparon las plazas de Pellegrini y De Rossi en el centro del campo, y Gerson hizo las veces de Florenzi en el costado derecho.

A los cinco minutos, Morata estuvo cerca de celebrar su regreso al equipo después de tres semanas de ausencia con un gol, pero su disparo manso a pase de Hazard desde el balcón del área lo atrapó fácil Alisson.

Poco después, y tras una tímida aproximación de los romanos, David Luiz estrenó el electrónico del Bridge (m.11) con un lanzamiento magistral desde 25 metros que se fue cerrando y se coló por el palo izquierdo de la meta defendida por su compatriota Alisson.

Las ocasiones se sucedieron y el partido se volvió de ida y vuelta. Primero Hazard pudo hacer el segundo en un contragolpe endiablado que no acertó a rematar, y más tarde fueron Perotti y Nainggolan los que tuvieron el gol en las botas, pero un acertado Courtois evitó cualquier atisbo de empate.

Ahí apareció Hazard, el mejor de los suyos esta noche, que dobló la ventaja 'Blue' al empalar de primeras y desde el área grande un rechazo de Juan Jesús tras un disparo de Morata.

Poco duró la alegría local, ya que apenas tres minutos más tarde el serbio Kolarov, un viejo conocido en las Islas, metió al equipo romano en el partido con un golazo: encaró en el costado izquierdo, se marchó con facilidad de Fàbregas y Zappacosta y su disparó tocó ligeramente en Christensen y despistó a Courtois. 2-1 y el Roma se metía en el encuentro.

La segunda mitad fue una locura. De esas que hacen las delicias del público neutral pero que odian los entrenadores. Los pupilos de Di Francesco, ultracompetitivos como no se les ha visto en años, no sólo empataron el duelo, sino que se pusieron por delante y a punto estuvieron de llevarse los tres puntos a Roma.

Dzeko, otro viejo conocido por estos lares, igualó la contienda en el 63 con un golazo impresionante, de los mejores en lo que llevamos de temporada. El exdelantero del Manchester City recibió un pase en diagonal desde su campo de Fazio y de primeras empaló con la zurda para batir a Courtois y poner el 2-2 ante desespero de los hinchas locales.

La sorpresa llegó apenas seis minutos más tarde, cuando el propio Dzeko festejó el tercero de los suyos al rematar de cabeza solo dentro del área una falta precisa botada desde el costado izquierdo por Kolarov.

La ausencia de David Luiz, quien se marchó muy enfadado con Conte -fue reemplazado por Pedro-, se notó, y el Chelsea evidenció unas lagunas defensivas impropias del equipo del técnico italiano.

Sin embargo, el Chelsea tiene a Hazard. Y los buenos aparecen siempre. Con el Chelsea volcado al ataque en busca del empate, el astro belga acudió al rescate de los suyos al rematar de cabeza un pase de Pedro y salvar un punto para los 'Blues'.

El carrusel de cambios no mermó el ritmo en los instantes finales, en los que el Roma estuvo a punto de llevarse los tres puntos al Stadio Olímpico con un testarazo de Dzeko que se fue fuera y un disparo de Peres en el último segundo que repelió Courtois.

No se volvió a mover el marcador y, con este punto, el Chelsea se mantiene en lo más alto del Grupo C, con 7 unidades, y ya enfila los octavos de final. Roma, con cinco puntos, y Atlético, con dos, se jugarán, si no hay sorpresas, el segundo billete a la siguiente ronda.

- Ficha técnica:

3 - Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; David Luiz (Pedro, m.56), Zappacosta (Rüdiger, m.77), Bakayoko, Fábregas, Alonso; Hazard (Willian m.80) y Morata.

3 - Roma: Alisson; Peres, Fazio, Juan Jesús, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman (Florenzi, m.83); Gerson (Pellegrini, m.74), Perotti (El Shaarawy, m.88) y Dzeko.

Goles: 1-0, m.11: David Luiz. 2-0, m.37: Hazard. 2-1, m.40: Kolarov. 2-2, m.64: Dzeko. 2-3, m.70: Dzeko. 3-3, m.75: Hazard.

Árbitro: Damir Skovina (Eslovenia). Amonestó a Bakayoko (m.69), del Chelsea.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo C de la Liga de Campeones, disputado en el estadio de Stamford Bridge (Londres).