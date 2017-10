Caty Díaz: "Si gano por puntos a Yolanda Ramos deberé hacerlo de forma clara"

Las Palmas de Gran Canaria, 18 oct (EFE).- La púgil gaditana Catalina 'Caty' Díaz, que el sábado 11 de noviembre disputará en La Gallera del López Socas el título nacional minimosca ante la grancanaria Yolanda 'Apache' Ramos, dijo a Efe que si gana a los puntos deberá "hacerlo de forma muy clara" para lograr el cinturón.

Caty Díaz, que entrena a las órdenes de su pareja, el argentino José Versaci, con el que regenta la Escuela Team Versaci & Díaz de boxeo y kick boxing en Barbate (Cádiz), está concentrada estos días en Málaga, en este caso junto al también técnico Alfonso Marín, preparando ese duelo.

La veterana boxeadora, de 37 años, está muy motivada de cara a enfrentarse a Yolanda Ramos (35), en una velada organizada por el empresario José Castro, de Promotion Boxing Kas.

"Somos veteranas, lo que implica que somos muy sacrificadas y tenemos muchas ganas de practicar este deporte, al que nos dedicamos con pasión para afrontar nuevos retos en nuestras vidas, como ser campeonas de España", indica.

La púgil gaditana conoce muy bien a su rival porque se han enfrentado en combates de boxeo y full contact, y destaca de ella su constancia durante todos los asaltos.

"Yolanda es una chica muy constante que siempre va a por los combates y que no afloja nunca. Yo también intento ir a por todas, y ya veremos cómo se desarrolla nuestro enfrentamiento, porque ambas hemos cambiado mucho desde que nos conocemos", revela.

Para Caty Díaz, que afirma que actualmente atraviesa su mejor forma física, constituye un reto enorme proclamarse campeona nacional en La Gallera, ante una afición local que arropará a su adversaria.

"Deberé rendir el doble para vencer. Si gano a los puntos tendré que hacerlo de manera muy clara y voy a por ello. Si no llega el KO y el combate se resuelve a los puntos confío en la decisión de los árbitros", asegura.

Díaz, que es arquitecta técnica, aunque ahora tenga aparcada su carrera, recuerda que se inició en este deporte de una forma casual y ahora le apasiona practicarlo.

"Yo trabajaba como jefa de obra y conocí a mi pareja en la construcción. Él me animó a boxear y me enamoré del deporte, pese a que cuando llegué al gimnasio pensé que estaban todos locos -se ríe-. Hoy aconsejo a la gente que lo practique, para que no comentan mi error de criticar sin conocerlo", señala.