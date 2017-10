Carlos Castro: "Estoy con mucha fuerza, a mí es muy difícil hundirme"

Gijón, 18 oct (EFE).- El delantero del Sporting de Gijón Carlos Castro, que realizó un buen partido ante el Huesca tras ser pitado en sus dos últimas presencias en El Molinón, ha afirmado hoy que se encuentra "con mucha fuerza" y que a él es "muy difícil" hundirle.

"Estas cosas pasan cuando no salen las cosas, te vienes un poco abajo pero a pesar de todo me encuentro con mucha fuerza, a mi es muy difícil hundirme", ha afirmado el joven delantero rojiblanco, que esta temporada aún no ha conseguido marcar.

Castro ha reconocido que el cuerpo técnico le apoyó "en los momentos duros" y quiere devolverle "en el campo" la confianza que le está demostrando el entrenador marcando el primer gol, "un delantero necesita marcar".

"Confío en mi mismo, voy a superar este momento", ha manifestado el delantero, que se mostró agradecido a la confianza que le demostró el entrenador tras haber sido expulsado ante el Osasuna y haber fallado un penalti por lanzarlo a lo Panenka, lo que le ganó dos sonoras broncas de la afición.

A su juicio, al equipo le falta un poco de regularidad sobre todo en los partidos fuera de casa, ha señalado antes de afirmar que el equipo irá "a por todas" a Vallecas para conseguir los tres puntos para seguir arriba aunque ha admitido que será "muy complicado".

En el equipo vallecano militan dos ex jugadores del Sporting, el portero Alberto y el delantero Óscar Trejo, de los que Castro tuvo palabras de elogio por la calidad que atesoran.

En la sesión de entrenamiento de hoy la principal novedad ha sido la presencia del joven extremo izquierdo del filial Bertín, que acaba de renovar con el club gijonés y que está realizando un gran campaña con el Sporting B como extremo puro, demarcación que Herrera vienen demandando desde que se hizo cargo del equipo.

Por el contrario, Álex López y Canella siguen ejercitándose al margen del grupo aunque el segundo está previsto que se reintegre mañana y, en función de su estado en los dos últimos entrenamientos de la semana, entraría en la convocatoria para viajar a Madrid.