Bardhi: "Estoy contento con mi temporada, pero quiero más"

Valencia, 18 oct (EFE).- El centrocampista macedonio del Levante, Enis Bardhi, aseguró hoy que está satisfecho con el inicio de temporada, con tres goles en siete partidos, pero subrayó que "intenta ir a más" y que a pesar de sus 22 años puede dar más de sí mismo.

"Estoy contento con mi temporada pero quiero más. Cuando marco, cuando hago las cosas bien, siempre intento ir a más. Espero demostrar más en los próximos partidos e intentaré ayudar a mi equipo y eso es lo que me hace sentir bien", dijo en una entrevista en la televisión oficial del Levante.

"Tenía otras ofertas pero para mí la más importante era la del Levante porque podía jugar en la Liga, una de las mejores del mundo. Estoy mejorando, soy joven, tengo 22 años y sé que puedo dar más de mí. Los entrenadores me ayudan de la mejor manera posible", indicó.

Bardhi se refirió a cómo prepara los lanzamientos de falta, ya que ha marcado dos goles de libre directo en este arranque de competición que le han convertido en una de las revelaciones del curso en España.

"Siempre he entrenado mi tiro desde pequeño y he entrenado mucho los lanzamientos de falta, pero nunca he tirado tan bien como ahora. He mejorado con el tiempo y ahora siento el gol, siento la falta, y creo que es una de las claves, pero es un trabajo duro y con esfuerzo cualquiera puede disparar así", reconoció.

El futbolista macedonio explicó también que su adaptación ha sido muy buena a pesar de que todavía no domina el castellano. "Ahora estoy más feliz, porque llevo más tiempo con mis compañeros y con el equipo y los conozco mejor. Estoy aprendiendo un poco de castellano. Hay una buena atmósfera y me ayudan", afirmó.

El centrocampista del Levante también analizó su actuación con Macedonia en los dos últimos partidos y su primer gol con la selección absoluta ante Liechtenstein. "Fue un gol especial para mí. Somos jugadores muy jóvenes, y estamos preparando la nueva generación. Estoy contento por mi gol y porque Macedonia está cambiando y empezando a crecer", manifestó.

Bardhi, además, destacó la calidad humana y profesional de su entrenador, Juan Ramón López Muñiz. "Muñiz es un muy buen entrenador, pero ante todo me gusta que es muy buena persona y creo que esto es lo más importante. Tiene una personalidad y un carácter muy buenos, igual que todos los compañeros del vestuario", concluyó.