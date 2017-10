Álvaro Peña: "Pido a la afición que confíe en nosotros"

Alcorcón , 18 oct .- Álvaro Peña, centrocampista vizcaíno del Alcorcón, pidió a la afición que "confíe" en el equipo para lograr "el objetivo de la permanencia", pese a que están inmersos en una mala dinámica de resultados tras seis jornadas consecutivas sin ganar.

El Alcorcón encadena seis partidos seguidos sin ganar, de los cuáles los últimos cinco han sido derrotas, en los que además han encajado quince goles.

"El objetivo es conseguir la permanencia. Todos los partidos son muy difíciles y nuestro único objetivo ahora es llegar a los cincuenta puntos. A la afición le pediría que confíe en nosotros y que vengan al estadio, ya que cuando hay gente lo notamos muchísimo. Que tengan claro que vamos a dar el cien por cien y que todos juntos conseguiremos los objetivos" dijo Álvaro Peña.

El futbolista vasco, que se formó en la cantera del Athletic Club de Bilbao, al que llegó con catorce años, recordó en una entrevista con la web del Alcorcón su pasado en el conjunto rojiblanco.

"El principal objetivo es que la gente mejore tanto en el terreno de juego como a nivel personal. Lo recuerdo como una etapa muy bonita, con momentos inolvidables como cuando ganamos la Copa del Rey con el equipo juvenil o el debut con el primer equipo -Liga Europa el 28 de noviembre de 2012 ante el Hapoel Kiryat Shmona-, que es lo máximo", confesó.

"Luego, no conseguí la continuidad deseada en parte porque había gente muy buena en mi posición y porque quizás no di lo que se esperaba. Está claro que el Athletic es un equipo donde hay mucha competencia y hay buenísimos jugadores. Aprendes de ello y solo queda seguir", apuntó.

Tras salir del Athletic en 2013, Álvaro Peña jugó dos temporadas en el Lugo y otras dos en el Racing de Santander, antes de recalar el pasado verano en el Alcorcón.

"Hablé con Julio Velázquez, tuvimos una conversación muy fructífera y llegamos a un acuerdo muy rápido con el club. Tenía muchas ganas de volver a Segunda y de mejorar, de entrenar y de mostrar que tengo cualidades para estar aquí", manifestó.

"En el Alcorcón me he encontrado un vestuario con unos compañeros magníficos. Es un club muy familiar y cercano que facilita las cosas al jugador en todo lo que puede, por lo que no puedo estar más feliz", concluyó.