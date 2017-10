Valverde: "Los dos partidos contra Olympiacos serán emocionantes para mí"

San Juan Despí , 17 oct .- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que medirse al Olympiacos griego, al que ha dirigido en dos ocasiones, será especial para él, aunque no tanto mañana en el Camp Nou como próximamente en el Georgios Karasikakis de Atenas.

"Los dos partidos contra Olympiacos serán emocionantes para mí, aunque quizá el de Grecia más, porque iremos a un campo que para mí tiene un punto de magia y en el que he disfrutado mucho", ha explicado Valverde.

El técnico extremeño conquistó tres Ligas y dos Copas durante sus dos etapas al frente del Olympiacos, pero para él eso es secundario. "Allí gané títulos, pero para mí, lo importante es la gente que conocí y el cariño que recibí de todos ellos", ha destacado Valverde, quien ha acabado su rueda de prensa fotografiándose con los periodistas griegos presentes en la Ciudad Deportiva.

Pese a que los del Pireo han perdido los dos primeros partidos de la Liga de Campeones, Valverde no se fía. "Vienen con necesidad, porque tienen depositadas esperanzas en esta competición, entusiasmo, porque es un equipo que nunca se rinde, y jugadores rápidos que pueden sorprendernos a la contra", ha advertido.

Líder con seis puntos tras dos jornadas, el Barça tiene mañana ante sí la posibilidad de dejar prácticamente sentenciada su clasificación para octavos.

Además, Valverde sabe lo importante que es acabar como primero de grupo. "Los tres puntos de mañana son fundamentales para nosotros ahora mismo, sabemos que nos pondrían muy arriba y sería dar un golpe de autoridad", ha destacado.

Preguntado por la evolución que ha experimentado el equipo desde que cayó en la Supercopa contra el Real Madrid, el preparador del Barcelona se queda, más que con le progresión táctica o física del equipo, con su actitud.

"Lo fundamental para mí han sido los partidos contra el Getafe y el Atlético, dos partidos que hemos remontado. Me genera buena sensación, porque eso significa que el equipo tiene espíritu, pelea y se entrega", ha apuntado.

En el Wanda Metropolitano destacó el pasado sábado, por encima del resto, el francés Samuel Umtiti. "Es un jugador fundamental. Tiene agresividad, salida de juego y juego aéreo. Pero es joven y todavía nos puede dar muchas más cosas", ha resaltado.

También ha elogiado a la nueva perla del Barça B, el punta José Arnáiz, de quien ha alabado "su velocidad, desparpajo y gol", pero no ha querido avanzar si lo probará en el primer equipo próximamente.

Por último, ha eludido polemizar sobre quién merece el Balón de Oro, ya que considera que no hay duda de que Leo Messi está por encima del resto independientemente de los premios: "Todos sabemos quien es el mejor jugador del mundo. El tema de dar un trofeo para reconocerlo no es algo que a mí me preocupe demasiado".