Sarabia: "Es la derrota más dura; el equipo debe reaccionar ante este golpe"

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El jugador del Sevilla Pablo Sarabia admitió tras caer 5-1 ante el Spartak, en la tercera jornada en el grupo E de la Liga de Campeones, que es "la derrota más dura" desde que llegó el club andaluz, pero apeló a la reacción del equipo ante "este golpe" que se lleva de Moscú para que no se repita.

"Es durísima la derrota, la más dura desde que estoy en el Sevilla. El equipo se ha visto desbordado y está muy jodido, pero sabemos que tenemos que reaccionar y que no tenemos repetir esto ni diez minutos en la liga, y hay que seguir adelante, no borrarlo, sino subrayarlo en nuestra cabeza para que no vuelva a pasar", dijo a la cadena beIN Sports.

El centrocampista del Sevilla declaró a pie de campo que llegaron "con una idea distinta" a Moscú e indicó que hicieron "una buena primera parte, pero en la segunda" no tuvieron "efectividad", además de admitir los errores defensivos del equipo al resaltar que tienen que "tener mucho más claras las vigilancias".

Según Sarabia, "el equipo debe reaccionar con este golpe", y manifestó que aunque se quedan a un punto del Liverpool y del Spartak, en los partidos que restan tienen que "ir mucho más fuertes e igualar como mínimo la intensidad del rival".

El madrileño añadió que en la segunda parte el conjunto ruso les "ha superado claramente en ese aspecto" y que saben que "se complica" la clasificación para los octavos de final.

"Hoy teníamos que haber dado un paso adelante, no hacia atrás, pero esto sigue y, aunque sea difícil, vamos a seguir con el mismo objetivo, que es pasar" a la siguiente ronda, recalcó.