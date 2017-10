La resiliencia o capacidad de afrontar lo adverso se aprende, según expertos

Madrid, 17 oct (EFE).- La resiliencia o capacidad de afrontar la adversidad, superarla y salir fortalecido se puede aprender desde pequeños y debería convertirse casi en una cuestión de Estado, ya que ayudaría asimismo a prevenir en muchos casos enfermedades como la depresión.

Lo han destacado hoy la presidenta del Instituto Español de Resiliencia y la Fundación Humanae, Rafaela Santos, y el doctor José Antonio Cabranes, psiconeuroendocrino y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que participan este viernes en la III Jornada de Divulgación Científica del Instituto Español de Resiliencia (IER).

Lleva el lema "Neurociencia, Deporte Paralímpico e Inserción Laboral: La Resiliencia se aprende" y el equipo paralímpico español recibirá durante el acto el Premio de Resiliencia.

Deportistas como Teresa Perales, Eva Moral, David Casinos, Marta Arce, Jairo Ruiz, Loida Zabala, Sara Andrés, Álvaro Valera y Álvaro Galán asistirán para explicar sus vivencias.

Santos ha recordado que cada persona sufrirá una media de dos o tres desgracias en su vida y que ante ellas se puede "sucumbir" o "crecerse y salir fortalecido".

Todos tenemos el potencial de cambiar en positivo una desgracia que no tiene que ser solo la muerte de un ser querido, sino también quedarse en el paro o afrontar una catástrofe como pueden ser los incendios en Galicia, ha comentado Santos, que ha sugerido no temer a las dificultades ni vivir solo "en el ojalá no me pase algo".

"Todos somos vulnerables pero todos podemos ser resilientes", ha enfatizado.

No obstante, Cabranes ha alertado sobre las frustraciones que pueden llegar a tener los jóvenes de la generación que no se ha formado en la cultura del esfuerzo o con la idea de que "todo el mundo tiene derecho a todo sin hacer nada".

Por ello, ha destacado que la resiliencia "no es quitar obstáculos sino superarlos" y ha abogado por convertir casi en una cuestión de Estado la educación sobre los recursos psicológicos para hacer frente a las adversidades.

Cabranes ha añadido que un tercio de la población posee factores biológicos que favorecen la resiliencia.

Santos ha resumido en tres las bases para desarrollar dicha capacidad: aceptación, adaptación y actitud.