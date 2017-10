Òmnium difunde un vídeo en inglés para pedir a Europa que "ayude a Cataluña"

Barcelona, 17 oct (EFE).- Òmnium Cultural ha difundido hoy a través de las redes sociales un vídeo en inglés en el que pide a Europa que "ahora, antes de que sea demasiado tarde, ayude a Cataluña", tras el encarcelamiento de los presidentes de dicha entidad, Jordi Cuixart, y de la ANC, Jordi Sánchez.

El vídeo, de tres minutos y medio y titulado "Help Catalonia. Save Europe", se inspira en otro similar que se hizo viral en 2014, "I am an Ukranian", en el que una joven explicaba desde Kiev el conflicto ucraniano y reclamaba ayuda internacional frente a las autoridades prorrusas y Moscú.

Un día después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela enviara a prisión sin fianza a Sánchez y Cuixart por sedición, al haber "promovido" el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el referéndum del 1-O, Òmnium ha lanzado este vídeo, que sigue la pauta ucraniana.

En primer plano aparece una joven que expone los argumentos esgrimidos por el soberanismo en sus "protestas pacíficas en la calle", ante el "rechazo" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a "cualquier diálogo" para pactar un referéndum.

La joven alerta de que los "valores europeos" de "libertad, democracia y derechos humanos" están siendo "atacados en estos momentos" en Cataluña y recuerda los hechos del pasado 1 de octubre.

Entre imágenes de las cargas policiales durante el 1-O ante colegios designados como locales de votación por el Govern, la narradora denuncia que "la policía española usó un nivel de violencia nunca visto en un Estado miembro de la Unión Europea", ya que "asaltaron colegios electorales, golpearon a gente mayor y a jóvenes" y se llevaron urnas.

"¿Qué crimen había cometido esta gente? Ir a votar", señala, antes de asegurar que "pese a las amenazas y la violencia", unos 2,3 millones de catalanes "finalmente lograron votar" y un 90 % lo hizo a favor de la independencia, en alusión al recuento publicitado por el Govern.

Sin embargo, las autoridades españolas, "incluido el Rey, no han condenado la violencia policial", afirma la joven, que se hace eco tanto de la privación de libertad de Sánchez y Cuixart como del cierre de "cientos de páginas webs" soberanistas en las últimas semanas.

"Somos ciudadanos europeos como tú y necesitamos tu ayuda para defender la democracia y la libertad. Por favor, no mires hacia otro lado. Lo que está sucediendo en Cataluña no es un asunto interno español, sino que incumbe a cada ciudadano europeo", añade.