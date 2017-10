PP ve "normalidad institucional" en ingreso en prisión de Cuixart y Sánchez

Madrid, 17 oct (EFE).- El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha enmarcado el ingreso en prisión de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Omnium Cultural, Jordi Cuixart, en la "normalidad institucional" y ha subrayado que "en España no existen presos políticos".

En una entrevista en TVE, Maíllo se ha pronunciado así sobre la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión sin fianza a Sánchez y a Cuixart por promover el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el 1-O.

Maíllo ha subrayado que se trata de una decisión judicial que se puede no compartir pero que hay que respetar, y ha recalcado que en España existe la separación de poderes aunque eso los independentistas catalanes "no lo entiendan" porque tienen el "control de todo", desde los medios de comunicación al propio Parlament, y no respetan a los partidos de la oposición.

En este país "el que la hace la paga" y "no existe impunidad", ha continuado Maíllo, quien ha recordado que "ahí están las imágenes" que muestran los delitos que se imputan a Sánchez y a Cuixart.

Se ha preguntado en este sentido si "alguien puede pensar que si destrozas coches de la Guardia Civil no te pasa nada", y ha señalado que ante esos actos es "normal" que haya respuesta por parte de los jueces, que también han visto que ambos dirigentes estaban "incitando a las masas".

"Y no unas masas pacíficas, ya está bien, eran masas violentas", ha apostillado Maíllo, quien ha añadido que "tres coches de la Guardia Civil no se destrozan por arte de magia".

Ante esos hechos, ha considerado "lógica" la respuesta judicial, porque es lo "razonable" en un Estado de derecho, y en cualquier caso ha recordado que los dos dirigentes independentistas no han sido condenados sino que están en prisión preventiva según "fundamentaciones concretas", y tienen derecho a recurrir la decisión de la juez.

Por otra parte, Maíllo ha criticado el vídeo en inglés "Help Catalonia, Save Europe" (Ayuda a Cataluña, Salva a Europa), realizado por Omnium Cultural que se está difundiendo en las redes y que han compartido, entre otros, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Ha considerado que forma parte del "relato manipulador" del independentismo, que trata ante Europa de dibujar "un país opresor que sólo está en su imaginario". Es, en definitiva, ha apuntado, una "huida hacia adelante que no va a tener ningún tipo de respaldo".

El independentismo, ha insistido, está instalado en "la manipulación permanente" con cualquier argumento que vaya en contra de las instituciones del Estado de derecho.

Y aunque ha admitido que el relato de la "verdad objetiva", el de la ley y la Constitución es "más aburrido" que el que habla de diálogo o derecho a decidir, ha insistido en que la estrategia de los secesionistas no funcionará en Europa.