Nadal se da de baja en el torneo de Basilea

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El español Rafael Nadal, número uno del mundo, se ha dado de baja para el torneo ATP 500 de Basilea, que comienza el próximo lunes.

La decisión la toma Nadal después de sufrir "una carga de estrés" en la rodilla derecha durante el Masters 1.000 de Shanghai, en cuya final contra el suizo Roger Federer salió con un protector en dicha rodilla y actuó disminuido encajando la cuarta derrota este año ante el jugador helvético (quinta consecutiva).

"Tristemente tengo que deciros que no participaré en el torneo de Basilea tras ver a mi médico en España a mi regreso de Shanghai", ha publicado el jugador en las redes sociales.

"Tengo una carga de estrés en la rodilla, problema que ya tenía durante el torneo de Shanghai, y aconsejado por mi médico, me obliga ahora a tomar un tiempo de reposo", añade.

"Después de dos semanas muy buenas en China, con el título de Pekin y la final en Shangai, ahora es tiempo para descansar", dice Nadal.

El de Manacor había disputado 10 partidos en pista dura en los últimos 13 días y 75 en todo 2017, una sobrecarga que le ha hecho darse de baja en el torneo suizo para prevenir males mayores.

No obstante, Nadal mantiene todavía en su calendario su participación en el Masters 1,000 de París-Bercy, a partir del 30 de octubre, torneo previo a las ATP Finals en el O2 londinense (del 12 al 19 de noviembre).

En la conferencia de prensa tras la final de Shanghái, Nadal ya adelantó que pensaba en sus próximas citas con algo de duda. "En estas dos semanas necesito pensar en ello", dijo el jugador sobre Basilea.

"Mi calendario es Basilea y París pero no sé lo que va a pasar", agregó Nadal. "Se que he hecho un esfuerzo importante en esta gira y se que estoy muy feliz de cómo he jugado. He jugado durante casi toda la gira, no hoy, uno de los mejores niveles tenísticos de hace mucho tiempo y la he disfrutado", añadió.

En estos momentos, Nadal mantiene una ventaja de 1.960 puntos sobre Federer en la clasificación mundial, que le aseguran llegar a la cita de los maestros londinense como número uno. Será en Londres donde se decidirá quien de los dos acaba la temporada en ese puesto.

Este año, Nadal se ha dado de baja en los torneos de Rotterdam y Queen's. Hace dos años también se dio de baja en Basilea para cuidarse su muñeca izquierda.