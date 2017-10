Juzgan al expresidente del Xerez en una pieza separada del caso Malaya

Málaga, 17 oct (EFE).- El expresidente del Xerez José María Gil Silgado y quien fue propietario de la entidad deportiva Luis Oliver Albesa serán juzgados mañana en la Audiencia de Málaga por un delito de blanqueo de capitales en una pieza separada del caso Malaya en relación con la compra del club.

Los procesados se enfrentan a una petición fiscal de dos años y nueve meses de prisión y multa de 2.563.628 euros cada uno, e inhabilitación para ejercicio de la profesión por dos años, según el escrito provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Efe.

Anticorrupción explica en su relato que el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca acometió inversiones en distintos ámbitos económicos -hotelero, ganadero, agrícola e inmobiliario- utilizando fondos que había obtenido de la actividad delictiva mientras estuvo vinculado al consistorio y sus sociedades municipales.

Roca, ampliando su "ámbito de negocios", se propuso invertir en el sector deportivo y fijó su interés en el Xerez, lo que llevó a cabo en distintas operaciones.

Durante la instrucción Roca reconoció la compra en 2002 del 50 por ciento del Xerez Club Deportivo, aunque negó que los fondos con los que adquirió las participaciones del equipo de fútbol tuvieran un origen ilícito.

Roca dijo que adquirió el 50 por ciento como inversión económica ante su posible subida a Primera División, aunque finalmente la operación no fue rentable porque el equipo no sólo no ascendió, sino que estuvo a punto de perder la categoría.

Anticorrupción destaca que Gil Silgado se dedicaba a la especulación inmobiliaria y desarrollaba gran parte de su actividad en Marbella, por lo que conocía a Roca.

El ministerio público señala que Gil Silgado siempre actuaba a través de "alguna de sus muchas mercantiles", todas carentes de estructura humana como de medios materiales, administradas a través de la madre o de testaferros y utilizadas solo para la especulación sin actividad mercantil productiva alguna.

El que fuera propietario del club Luis Oliver Albesa conocía, según el fiscal, al exalcalde de Marbella Jesús Gil, al que había comunicado en reiteradas veces su intención de vender el club, "oportunidad que éste hizo saber a Roca, mano derecha de Gil en el Ayuntamiento de Marbella".

Anticorrupción explica que Roca "puso en marcha su maquinaria societaria a través del gestor de todas sociedades".

Roca utilizó las sociedades mercantiles Oven Five SL y Jovibel 2000 SL para hacerse con la mitad de las acciones del Xerex SAD y de los cuantiosos derechos de explotación asociados al equipo.

Para ello, "contó con la necesaria colaboración de Gil Silgado y Oliver Albesa", según el fiscal, que mantiene que ambos sabían que Oven Five pertenecía a Roca y que este era el verdadero socio en el negocio, "siendo plenamente conscientes de sus problemas con la justicia" y colaborando en la ocultación de fondos adquiridos ilegalmente.

Gil Silgado fue detenido en la República Dominicana en virtud de una orden internacional en noviembre de 2014 por haber cometido un presunto delito de fraude contra la administración pública.

El empresario tenía pendiente el cumplimiento de una condena de dos años de prisión como autor de una apropiación de 528.865,65 euros aunque el Gobierno, en aquel momento, amplió la solicitud de extradición para que también pudiera ser juzgado en España por un supuesto delito de estafa.