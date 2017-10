Heynckes: "Creo que James Rodríguez va a aportar mucho al Bayern"

Berlín, 17 oct (EFE).- El entrenador del Bayern Múnich, Jupp Heynckes, dijo hoy, en la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra el Celtic en la Liga de Campeones, que cree que el colombiano James Rodríguez es un jugador que va a aportar mucho al conjunto bávaro con su olfato de gol y su buen trato de pelota.

"Conozco a James Rodríguez de su tiempo del Monaco y de su época en el Real Madrid, jugó además muy bien en el Mundial. En Colombia es un jugador famoso, Tiene muy buen olfato de gol y buen trato de pelota, creo que va a aportar mucho al club", dijo Heynckes.

Heynckes, sin embargo, no quiso anticipar si James jugará mañana o si empezará el partido en el banquillo.

"Lógicamente no voy a decir ahora cuál es el equipo que va a empezar mañana", dijo.

No obstante, en días pasados Heynckes había dicho que en estos momentos no pensaban recurrir a las rotaciones por lo que es de esperar que la base del equipo que salte al campo mañana sea el mismo que empezó el duelo contra el Friburgo el sábado, en el que el Bayern se impuso por 5-0.

En ese partido James Rodríguez, que había entrenado sólo el viernes debido a los compromisos con su selección, estuvo todo el tiempo en el banquillo.

De cara al partido de mañana, el único cambio que se espera es forzado por una lesión en el hombro de Javi Martínez.

"No soy partidario de recurrir a jugadores que tienen secuelas de lesiones. En primer lugar, porque no pueden rendir plenamente y, en segundo lugar, porque pueden volver a lesionarse. Por eso he decidido, tras hablar con los médicos, que Javi no jugará los dos próximos partidos y después veremos", dijo.

La posición de Javi Martínez en el centro del campo podría ocuparla el chileno Arturo Vidal que viene de recuperarse de una sobrecarga muscular.

"Arturo entrenó ayer y hoy y está dispuesto para jugar, pero la decisión la tomaré mañana", dijo el entrenador.

Otros candidatos a cubrir la vacante dejada por el jugador español son el francés Corenthin Tolisso y el alemán Sebastian Rudy, que reemplazó a Javi Martínez tras su lesión en el partido contra el Friburgo.