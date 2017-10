La española María Herrera vuelve al Mundial de Moto3 en el GP de Australia

Madrid, 17 oct (EFE).- La piloto española de Moto3 María Herrera correrá con el equipo Aspar en Australia y Malasia en sustitución del también español Albert Arenas, que se rompió un hueso de la mano en Japón, ha anunciado el equipo en un comunicado.

La toledana ya había debutado en el Mundial en el Gran Premio de Aragón de 2013.

Tras eso, se convirtió en piloto permanente del Mundial en 2015, en el que sumó 9 puntos y consiguió un undécimo puesto en la tabla en Australia, su mejor resultado hasta ahora.

Esta será la primera vez que Herrera se suba a la moto Mahindra.

"No conozco la moto, pero intentaré adaptarme lo más rápido posible. Cuando me entreno, lo hago con una moto que tiene un chasis muy parecido, y es algo que me puede venir bien porque tengo buen paso por curva", ha comentado la española.

Su compañero será el italiano Lorenzo della Porta, que vuelve a un Gran Premio tras tener que abandonar en Japón. El piloto aseguró que afronta esta carrera con "ánimo positivo".

El Gran Premio de Australia es la penúltima prueba del Mundial y podría ser la que resolviera el campeonato.

El español Joan Mir tiene 55 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el italiano Romano Fenati.

Mir sería campeón en Australia si consiguiera al menos 20 puntos, independientemente de lo que hiciera su rival.