Energía dice que la transición energética debe mejorar el bienestar

Madrid, 17 oct (EFECOM).- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha dicho hoy que la transición energética tiene "que ser a mejor" y aumentar el bienestar de la sociedad, ya que, si se dan "pasos atrás en el bienestar material", eso se volverá en contra de la lucha contra el cambio climático.

Navia, en la inauguración de la jornada "Cuenta atrás para la transición energética en España", ha manifestado que la transición energética supondrá un "cambio profundo de los sistemas económicos".

Ha señalado que también va a cambiar el modo en que se usa la energía, su producción y su consumo, y ha añadido que el cambio en el 'mix' energético (diferentes fuentes de energía que cubren el suministro) va a cambiar también los modos de generación y los operadores relevantes.

Daniel Navia ha dicho que los "grandes operadores integrados actuales" tenían sentido económico en un modelo de grandes economías de escala, en el que el tamaño era importante en un sector en el que las inversiones son cuantiosas, y aunque seguirán siendo necesarios, habrá espacio para otros operadores en el "espectro energético", que podrán operar "sin hacer esas inversiones previas".

No obstante, ha señalado que el energético es un sector donde siguen siendo importantes inversiones que son muy costosas y que hay que hacer a largo plazo, con periodos de recuperación muy largos.

Daniel Navia ha defendido también que haya un "grado de flexibilidad" para los países a la hora de cumplir los objetivos de emisiones, pues no es lo mismo, por ejemplo, Noruega, que Italia ni tampoco sus condiciones naturales.

Ha defendido que la política energética sea "lo más predecible posible" y para eso es necesario el consenso político, que todos los partidos que puedan tener responsabilidades de Gobierno acuerden unas "líneas rojas" que los inversores sepan que no se van a mover, aunque cambie el poder político en el país.

No obstante, ha dicho que "es deseable que los promotores asuman un cierto grado de riesgo" porque eso "crea los incentivos adecuados para la eficiencia económica".

También se ha mostrado a favor de que la regulación no cierre puertas a tecnologías que puedan ser relevantes y ha manifestado que no se puede renunciar a opciones que hoy no se pueden descartar ni desprestigiar a tecnologías más antiguas, como puedan ser la nuclear y el carbón, que ha dicho que todavía tiene que jugar un papel en el sistema energético.