Enagás no busca socio para negocio internacional pero no lo descarta a futuro

Madrid, 17 oct (EFE).- El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha dicho hoy que le parece "sensata" la posibilidad de crear en un futuro una sociedad específica con el negocio internacional y dar entrada a un socio estable, pero ha precisado que en este momento la compañía "no es proactiva" en ese tema.

Durante la presentación ante analistas de los resultados de los nueve primeros meses del año, Llardén ha recordado que Enagás planteó esa posibilidad al presentar el plan estratégico 2007-2012.

Enagás expuso en su día que la expansión internacional podría tener una primera fase de inversión y, una vez alcanzada una masa crítica suficiente, se podría constituir una sociedad con los activos y compartir su propiedad con un socio a largo plazo.

Según Llardén, los bancos de inversión están trasladando ahora a la compañía que el negocio internacional empieza a tener una masa crítica suficiente para abordar este proyecto.

El presidente de Enagás ha apuntado que esa opción "podría ser un buen camino" en unos dos años y que la compañía podría estudiarla "con interés" y ejecutarla si apareciera una oportunidad que genere valor.

No obstante, ha dejado claro que esa posibilidad no está ahora mismo sobre la mesa. "Nosotros en este momento no estamos proactivos en esta cuestión, pero es algo que no olvidamos", ha dicho Llardén.

Sobre la posibilidad de rotar activos internacionales, el presidente de Enagás ha dicho que la compañía es un inversor "de largo plazo", pero no ha descartado esa posibilidad si alguno de ellos "entra en periodo de madurez" y se alcanza un techo de eficiencia.

"Hasta ahora esa oportunidad no se ha dado", ha apuntado.