Contador: "Me hubiera encantado correr una etapa de montaña de 65 kilómetros"

París, 17 oct (EFE).- El español Alberto Contador asistió hoy en París a la presentación del recorrido del Tour de Francia de 2018, el primero tras su retirada, y reconoció haber sentido envidia por la etapa 17, disputada en los Pirineos y con solo 65 kilómetros.

"Me pidió la organización que viniera, de una manera muy especial, y por eso acepté la invitación, al ser la carrera más importante del mundo. Siempre es bueno estar aquí", dijo el de Pinto, que tras la pasada Vuelta puso fin a su carrera deportiva.

Contador reconoció que la etapa entre Bagnères-de-Luchon y el col de Portet, la más corta de montaña en 30 años, le resulta "especialmente atractiva".

"Es una pena que no la pusieran antes, una etapa en la cual puedes romper un equipo y es más difícil que bloqueen la carrera. En cambio la etapa del pavés no la echo de menos, es una etapa muy bonita para verla por televisión, pero para los corredores es complicada porque puedes perder todo", indicó.

Contador aseguró que el hecho de que el Tour tenga poca contrarreloj -35 kilómetros por equipos y 31 individuales- no favorecerá que el británico Chris Froome logre su quinto triunfo.

"Luego están los adoquines, que son una lotería", dijo el madrileño, que consideró que será "un Tour abierto" porque "Froome no está dominando como en otros años, como en 2015".

El exciclista afirmó que estará presente durante la ronda gala como colaborador de algún medio de comunicación o como imagen de alguna marca.

"La verdad es que estoy enormemente agradecido al cariño que me está dando todo el público, la afición. He terminado con un grandísimo momento, en una Vuelta a España que ha sido de ensueño para mí. Además al ser la última carrera es la prueba que más perdura y la verdad que me siento superafortunado de haberlo vivido en primera persona y te hace sentirlo con mejor sabor de boca", comentó.

El director del Tour, Christian Prudhomme, consideró lógica la invitación a Contador porque "ha marcado la historia de la carrera con su forma de atacar".

"Ha sido un ciclista de una valentía excepcional, con la virtud de poder atacar de una forma extraordinaria, uno de los pocos que era capaz de cambiar el curso de la carrera en cualquier momento y, además, hacerlo de forma inesperada", señaló.

Prodhomme le consideró "lo contrario que el 'catenaccio' en el fútbol" y aseguró que "más allá de las polémicas que haya podido haber, ha dejado una impronta en el ciclismo".

Puso como ejemplo su actuación en la pasada Vuelta a España. "Siempre intenta algo, aunque no tenga fuerzas para ganar nunca ha perdido las ganas de atacar".