Balenziaga: "Sabemos que nuestro futuro en Europa depende de estos 3 puntos"

Lezama , 17 oct .- Mikel Balenziaga ha reconocido este martes en Lezama que la plantilla del Athletic Club, con solo un punto sumado en las dos primeras jornadas, es consciente de que su "futuro" en la Liga Europa "depende" de los tres puntos en liza del partido de este jueves en Suecia ante el Ostersunds FK, líder con pleno de dos victorias en los encuentros disputados.

"Sabemos que parte de nuestro futuro en la Europa League depende de estos tres puntos. No va a ser definitivos pero sí importantes", ha dicho el defensa de Zumarraga tras el entrenamiento de hoy.

La sesión se ha desarrollado a puerta cerrada y, como también la del pasado domingo, en un campo de césped artificial, ya que así es también el césped del Jämtkraft Arena, donde se jugará el encuentro.

Esa circunstancia y el frío que se espera en tierras escandinavas son "condiciones" propias del choque a las que cree Balenziaga que, como "profesionales" que son, deben "adaptarse" y "sobreponerse" los leones. "Eso no va a ser una excusa", ha asegurado.

Además. ha apuntado que el Athletic van a intentar dejar clara "desde el primer minuto" al "minuto 90" las diferencias de calidad entre ambos equipos y las ligas que ambos representan. "Sabemos que tenemos que ir desde el primer minuto a por los tres puntos porque significan mucho para nuestro futuro en Europa. Ellos llevan ya seis puntos, ha ganado fuera y en casa, tienen un buen colchón y van a querer sumar otros tres puntos más", ha reflexionado sobre un rival que está siendo la sorpresa del Grupo J de la UEL.

Al respecto del equipo que dirige el inglés Graham Potter, ha explicado que "puede jugar con varios sistemas", entre ellos "con tres atrás", y que "intentan abrir mucho el campo y jugar con los delanteros". "Hemos hablado de como presionarles", ha desvelado,

Balenziaga se ha mostrado seguro de que "sacando los tres puntos el jueves" su equipo volvería "a una situación buena" y no da demasiado valor al hecho de que el Athletic no haya no marcado ni el Ostersunds recibido ningún gol en las dos primeras jornadas. "Las estadísticas están para romperse. Creo que somos capaces de marcar gol en cualquier campo y es el momento de hacerlo", ha dicho.

En lo que sí ha reparado ha sido en el buen ánimo con el viajarán tras la victoria liguera del domingo ante un Sevilla que llegó a Bilbao segundo en la tabla y ante el que dieron "una sensación de equipo sólido y de no dejar que el contrario estuviera cómodo".

"No concedimos muchas ocasiones y eso tiene que ser la idea a partir de ahora. Sumar puntos te dan mucha moral y la buenas sensaciones aumentan muchísimo. Los puntos son un aire fresco para todos, venir a entrenar después de una victoria que después de una derrota no es lo mismo", ha comentado.

"Estamos muy contentos y satisfechos del partido que hicimos, aparte de la victoria, y la gente lo notó y estuvo desde el primer minuto con el equipo", ha reflexionado.

Por último, Balenziaga repasó el estado de ánimo de los tres lesionados de larga duración del Athletic, Yeray Álvarez, Iker Muniain y Oscar de Marcos. "La mejor noticia es la de Yeray, que ha dejado atrás su problema (el cáncer testicular del que recayó en junio). Todos estamos contentísimos", se ha congratulado.

"A Iker le veo bien. Por como es él, tiene muchísimas fuerza interna y mucho amor propio, le vemos muy entero y con ganas de recuperarse. A Oscar se le está complicando la lesión que tenía (un esguince de tobillo), pero es un tema que llevan los médicos", se ha extendido.