Albentosa: "Faltó un poquito de ambición; hubo demasiado respeto al Eibar"

A Coruña, 17 oct (EFE).- Raúl Albentosa, central del Deportivo, ha admitido este martes que al conjunto gallego le faltó "un poquito de ambición" en el encuentro del pasado domingo ante el Eibar (0-0), rival al que, en su opinión, los blanquiazules le tuvieron "demasiado respeto".

"Viendo el partido repetido en casa, nos faltó un poquito de ambición, de creérnoslo que podíamos ir a por el partido, por los tres puntos, y ganar. Le tuvimos demasiado respeto al Eibar", comentó en rueda de prensa.

Albentosa destacó, no obstante, la "calidad" de los jugadores que tiene el Eibar y afirmó que todo el equipo estuvo "acertado" en el apartado "defensivo" en la cita de Ipurua.

En ese campo, en el que él dio el salto a la profesionalidad con el conjunto vasco, el jugador valenciano se estrenó esta temporada en partido oficial y, además, como titular.

"No había vivido nunca esta situación, un parón tan grande sin jugar. Es muy, muy difícil de llevar, pero a mí nunca nadie me ha regalado nada y gracias a mi familia que me apoya he venido todos los días con una ilusión tremenda a entrenar", confesó.

Añadió que "evidentemente" quiere seguir en la alineación de Pepe Mel, si bien matizó que hay otros tres centrales que esperan ocupar las dos posiciones del eje de la defensa y por eso optó por dejar la pelota en el tejado de su entrenador.

"Querría jugar, pero hay tres compañeros más que también quieren jugar y eso se lo dejo al entrenador, que puede tener una semana difícil en ese aspecto", señaló.

Del técnico agregó que lo que le "ha demostrado estas últimas semanas es que ha hecho lo que ha pensado" porque le dio la titularidad a él y también al portero Francis Uzoho, que debutó en Primera División, a pesar de que el Deportivo había ganado el anterior partido del curso.

También valoró el estreno de Francis, que tiene 18 años: "Es una debilidad para mí por la edad, por cómo es como persona, ya no te digo como futbolista. Es un gran chaval, le han dado la oportunidad, la ha aprovechado, lo hizo muy bien y le doy la enhorabuena. Es una persona especial en el vestuario porque siempre está sonriendo".

Albentosa y el Deportivo piensan ya en el siguiente partido de la temporada, el del próximo lunes ante otro rival directo, el Girona, que visitará el estadio de Riazor sin el delantero uruguayo Christian Stuani, sancionado.

"Aún tenemos que trabajar mucho. El Girona tiene un equipo que juega diferente a todos los de Primera. Lo bueno es que una de las cosas que hay es la sanción de Stuani, un buen futbolista, aunque entrará otro en su lugar. Esperamos ganar, porque es en casa", dijo.

El central abogó por tratar de seguir "dejando la portería a cero", como ante el Eibar, y "hacer más cosas a nivel ofensivo".