Velázquez: "Hay que tener entereza y ser fuerte, es el camino"

Alcorcón , 16 oct .- Julio Velázquez, entrenador del Alcorcón, lamentó la derrota cosechada frente al Lugo, la quinta consecutiva de su equipo, y declaró que esta mala racha es "difícil de explicar", pero que "el camino es el de tener entereza y ser fuerte".

El Alcorcón se encuentra inmerso en una racha muy mala de resultados después de seis partidos sin ganar, los últimos cinco con derrota.

"Es algo difícil de explicar. Me gusta ser sincero y creo que hoy ha sido un partido de la categoría, en el que hemos estado muy solidos, muy compactos y transitando bien. Hemos tenido dos ocasiones muy claras y he visto a un equipo muy comprometido con la causa, muy solidario. No creo que hayamos merecido el empate. A los puntos hubiéramos ganado", dijo Velázquez.

El técnico alfarero, que recibió los pitos de la afición del Alcorcón en algunas fases del partido con el Lugo, dijo no temer por su puesto.

"Entiendo que es la típica frase y es normal. Después del año pasado, en el que todo lo que fue el proceso fue durísimo, lograr la salvación fue como ganar la Liga. Fue muy duro por fuerza, por creer y por estar con entereza", señaló.

"Es jodido, pero hay que analizar con perspectiva lo que esta ocurriendo. Hay que levantar la cabeza y seguir. Si se consiguió lo del año pasado, por supuesto que se puede conseguir este. La vida es para valientes y hay que seguir caminando", confesó Velázquez, que lamentó el gol del Lugo en el tiempo añadido.

"Es duro recibir un palo en el minuto 93, pero en la vida no hay que tener miedo a nada. Hay que seguir fuertes a nivel emocional. Hoy ha habido compromiso y ahora hay que tener entereza y ser fuerte, es el camino", concluyó.