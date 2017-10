Iceta pide en el NYT un diálogo para supera "gravísima crisis institucional"

Nueva York, 16 oct (EFE).- El dirigente socialista español Miquel Iceta resaltó hoy la necesidad de entrar a un "proceso de diálogo" para superar "querellas inútiles" y resolver la "gravísima crisis institucional" derivada por desafío independentista de Cataluña.

"Los socialistas no nos resignamos a elegir entre el inmovilismo de unos y el secesionismo de otros", afirmó Iceta en un artículo de opinión publicado en The New York Times en español, titulado "Una propuesta federal para España".

Iceta, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña (PSC), sostiene que los Gobiernos de Cataluña y España "han sido incapaces de dialogar hasta el momento y el independentismo catalán ha decidido saltarse la legalidad cayendo en la trampa del todo o nada".

"La relación entre Cataluña y el resto de España ha abierto una gravísima crisis institucional y está causando una importante fractura social que hay que cerrar cuanto antes", agrega Iceta en su artículo.

Iceta defiende la idea de un nuevo acuerdo entre todas las fuerzas políticas en favor de una "reforma constitucional federal" que reconozca, por un lado "la singularidad de Cataluña", "una nación en el marco de una España que es nación de naciones".

Pero también debe incluir "la garantía de un autogobierno fuerte, con competencias exclusivas en materia de lengua, educación y cultura, y la garantía de que el Estado defenderá y fomentará todas las lenguas de España", así como "una financiación suficiente, solidaria y equitativa".

"La mayoría no quiere que sigamos perdiendo el tiempo en querellas inútiles, la mayoría quiere que vayamos al grano, negociando duro y evitando conflictos y rupturas", agrega el dirigente socialista catalán.

Iceta pide que "vuelva la cordura, la eficacia y los resultados", sostiene que "probablemente la mejor forma de salir del actual atolladero sea la convocatoria de unas elecciones al Parlamento catalán".

"Frente a dos gobiernos incapaces de dialogar, los socialistas insistimos una vez más que un conflicto político debe encontrar una solución política a través de un proceso de diálogo, negociación y pacto que solo es posible si se produce en el marco del respeto del Estado de derecho, vulnerado por los independentistas", agrega.