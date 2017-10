Zoido dice compromiso de acoger refugiados sigue en pie pese al fin de plazo

Sevilla, 15 oct (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy que aunque el plazo para reubicar a los 17.680 refugiados que España se comprometió a acoger expirara el mes pasado "no significa" que el Gobierno no siga dispuesto a recibirlos y "así se lo hemos hecho saber" a los organismos internacionales.

Zoido ha visitado en Sevilla las instalaciones en la Torre Sevilla que acogerán mañana la reunión de los ministros de Interior de España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia -el llamado G6- en la que, según ha explicado, uno de los temas que se abordarán será la "regulación del derecho de asilo, que está pendiente de concretarse en el ámbito de la Unión Europea".

Hace dos años, los países de la UE se comprometieron a acoger cada uno un cupo de refugiados de conflictos armados como el de Siria que se encuentran en campos de Grecia, Turquía o Libia, y España se comprometió a reubicar a 17.680 antes del 26 de septiembre de 2017, de los que sólo han llegado unos 1.900.

No obstante, según Zoido, "el hecho de que expirara el plazo no significa que no puedan ser todavía reasentados y reubicados; nosotros seguimos pendientes de que nos los manden y así se lo hemos hecho saber tanto a las organizaciones internacionales que mantienen responsabilidad en este tema como a Italia y a Francia".

Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) vienen denunciando que las trabas burocráticas de los países de la UE para reubicar a refugiados hacen que muy pocos cumplan los requisitos impuestos.

La presión migratoria que desde hace años sufren especialmente los países del sur de la UE será uno de los temas que abordará el G6 mañana en Sevilla, en una reunión en la que también participarán los comisarios europeos de Seguridad y de Migración así como el ministro del ramo de Marruecos, país con el que Zoido ha destacado que "están dando resultados muy satisfactorios" las políticas de colaboración para el control de las mafias que trafican con seres humanos y el uso de las rutas de la inmigración irregular por parte del terrorismo yihadista.

Para Zoido, "es importante la colaboración de los países del sur de la Unión Europea en el desarrollo de políticas bilaterales con países de la costa africana con el Mediterráneo y el Sahel" como las políticas de España con Marruecos y Mauritania, las de Italia con Libia o la colaboración con Senegal, Níger, Mali o Burkina Fasso "que están soportando importantes corrientes migratorias y colaborando para evitar que los terroristas yihadistas puedan pasar de centroáfrica a la Unión Europea".

Ante el cerco militar al Dáesh en Siria y la posibilidad de que regresen a sus países de origen personas radicalizadas, Zoido ha admitido que "el control de fronteras es determinante" y "será objeto principal del debate" del G6.

Respecto a la posibilidad de acordar elevar el nivel de alerta tras los atentados de Barcelona en verano y los posteriores en Marsella (Francia) y el Reino Unido, Zoido ha recordado que ese nivel lo determina cada Estado y en España se revisa cada jueves en la reunión de los máximos expertos en la lucha contra el terrorismo.

Actualmente se mantiene el "nivel 4 reforzado con medidas concretas que se están poniendo en marcha" y que sí se abordarán en la reunión, ha concluido.