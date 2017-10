Vierge muy satisfecho por un podio "muy merecido y trabajado"

Motegi , 15 oct .- El español Xavier Vierge (Mistral 610), que consiguió la segunda posición en el Gran Premio de Japón de Moto2 disputado en "Twin Ring" Motegi logró así su primer podio en el campeonato del mundo y por eso reconoció que era "muy merecido y muy trabajado".

"Siempre he dicho que las condiciones complicadas nos favorecen ya que igualan un pelín más las cosas e intentamos conseguir los resultados, aunque las últimas veces tuvimos algunos fallos y no pudimos conseguirlo pero finalmente aquí, después de un fin de semana muy duro, porque al principio no nos encontrábamos muy a gusto, hemos hecho un trabajo fenomenal para conseguir una moto muy competitiva y así lo hemos demostrado", manifestó Vierge.