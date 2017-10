Paola Amilibia, primera amazona campeona de España absoluta de hípica

Madrid, 15 oct (EFE).- La barcelonesa Paola Amilibia, montando a "Gaudí", se ha convertido este domingo en la primera amazona que consigue el título de campeona de España absoluta en las 56 ediciones del torneo, en el que compiten juntos hombres y mujeres.

Amilibia, que el año pasado declinó ir como reserva a los Juegos Olímpicos de Río por considerar que se había ganado el derecho a ocupar una de las cuatro plazas de titula, se ha proclamado campeona con 14,67 puntos de penalización acumulados en tres días de competición en la Pista Verde del Club de Campo madrileño.

Primitivo Nieves, con "Galiant", hizo 21,81 puntos en el segundo puesto, y Luis Fernández, sobre "Espinosa", subió como tercera al podio con 25,66.

En la categoría de jóvenes jinetes repitió triunfo la madrileña Leticia Rivas, que se llevó el título sin un solo derribo en los tres días (0 puntos de penalización) a lomos de "Roanne de Mars", seguida de Álvaro González de Zárate (14,17) y de Sara Salom (15,01).

Tras su victoria, Paola Amilibia comentó: "Esperemos que no sea la última. Para mí ha sido especial este campeonato porque venía con ese objetivo puesto. Tenía muchas ganas de ganar".

La amazona explicó que después del primer día se fue "para abajo". "Luego fui remontando poco a poco. Ha habido que luchar muchos", dijo a ecuestre.es.

Recordó su complicado primer día: "El caballo se me asustó el primer día en el 'paddock' porque allí hay mucha gente que se pone muy nerviosa. Entró en la pista demasiado suspendido y en el ángulo de la derecha no entendió o no vio bien y se me fue para un lado".

Al resumir el certamen dijo: "Creo que ha sido un campeonato duro porque esta pista, sin el publico y las gradas de los lados, es difícil, sobre todo para gente que no está acostumbrada a saltar aquí. Y el calor ha sido un factor muy importante".

Sobre su caballo comentó: "Ha tocado sólo una barra en toda la semana y no puedo pedirle más. Es un caballo excepcional, que lo tiene todo y una extrema calidad. Mi objetivo ahora es el campeonato del mundo".