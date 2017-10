Fuenlabrada asfixia al Baskonia y sigue invicto

Fuenlabrada , 15 oct .- El Montakit Fuenlabrada derrotó al Baskonia por 80-75 y sigue invicto en cuatro jornadas de la Liga Endesa después de asfixiar al conjunto vitoriano con una intensa defensa y resistir la reacción visitante liderada por el georgiano Tornike Shengelia (20 puntos, 6 rebotes).

El 'Fuenla' de Néstor 'Che' García volvió a hacer de la intensidad defensiva su bandera y dominó desde el comienzo un partido que le permite igualar su mejor arranque histórico en la Liga ACB, un 4-0 como el que logró en la campaña 2009-10. Buenos datos para su vigésima temporada en la competición.

Los locales, con la anotación muy repartida (15 puntos para el mexicano Paco Cruz, 13 del croata Marko Popovic, 12 del congoleño Christian Eyenga y 10 del británico Gabe Olaseni) empequeñecieron al Baskonia, que no obstante mostró al final su caché de equipo de Euroliga poniéndose a tres puntos en el último minuto, pese a estar sin su técnico Pablo Prigioni, expulsado por doble técnica.

Comenzó el 'Fuenla' como acostumbra desde que llegó el 'Che' García: asfixiante atrás y confiando en un resolutivo Eyenga en ataque, quien puso los cinco primeros puntos del 14-2 inicial (min. 5) que obligó al técnico argentino Pablo Prigioni -quien debutó en ACB como jugador en Fuenlabrada- a pedir tiempo.

Baskonia mejoraba con la renovación del quinteto, pero veía cómo se paseaban por el aro bandejas claras, al tiempo que los pequeños del conjunto local penetraban en su defensa como cuchillo en mantequilla y mantenían su diferencia al final del primer cuarto (20-8). El 14-8 local en rebotes y el 0 de 6 visitante en los lanzamientos de tres puntos lo decían todo.

Un parcial negativo de los baskonistas desde la línea de 6,75 metros que rompió el argentino Carlos Delfino, imitado después por el brasileño Marcelinho Huertas y el alemán Johannes Voigtmann, a los que se unió Shengelia que hacía inútil la defensa local por el interior (8 puntos y 5 rebotes para él en este cuarto) y se colgaba del aro al anotar el 26-22 (min. 16).

No obstante el Fuenlabrada, dirigido por Popovic y Cruz por la acumulación de faltas del venezolano 'Super Ratón' Vargas, no perdió la calma y se centró en convertir sus ataques pese a lo mucho que le estaba haciendo sufrir Shengelia por el interior y seguía por delante al descanso (36-31).

Los de Pablo Prigioni regresaban del descanso con la intención de culminar la remontada, pero se encontraron con los robos de Vartgas que permitieron correr a los locales, con mate de Eyenga y triple de Popovic que volvía llevar la distancia a la decena (45-35, min. 23).

La fiesta continuaba gracias al cierre del rebote local, los triples de Popovic y el 'alley-oop' del croata para el letón Rolands Smits que añadía fuego a la caldera fuenlabreña (52-39, m. 26).

Prigioni no encontraba soluciones y sus protestas se intensificaban hasta el punto de recibir una doble técnica al reclamar insistentemente una falta en un rebote bajo aro local. Tras su salida, la ventaja local escalaba a los 18 tantos al final del cuarto (65-47).

No obstante, Shengelia no estaba dispuesto a que los locales se las vieran tan felices y estrenó el periodo definitivo con un triple y una canasta, le secundó el francés Vincent Poirier con un 'alley-oop' y un mate (67-56, min. 33) que ponían un punto de ansiedad en el 'Fuenla', que se iba cargando de faltas y no encontraba la manera de frenar a los hombres grandes del Baskonia.

Con diez puntos de diferencia, Néstor 'Che' García tenía que recurrir de nuevo al dúo Popovic-Cruz para subir el balón por la acumulación de faltas de Vargas y sin Smits ni Olaseni, también con cuatro personales, los madrileños perdían contundencia interior, mientras Shengelia reducía la renta a siete tantos (69-62, min. 35).

La defensa baskonista aparecía cuando más se la necesitaba y el conjunto vitoriano llegaba a ponerse a tres puntos (70-67). Pero cuando peor estaban los suyos, aparecía Paco Cruz para dar aire a los suyos, primero con un 2+1 y luego forzando otra falta para el 75-70, que seguía en el marcador con 26,1 segundos para el final.

Ilimane Diop acertaba sus tiros libres y Baskonia -con Sergio Valdeolmillos en las labores de técnico principal por la ausencia de Prigioni- se la jugaba con la personal, cuyos tiros anotaba el pívot británico del 'Fuenla' Gabe Olaseni.

La respuesta vitoriana era un triple del letón Janis Timma (77-75) con 13 segundos por delante y el saque de banda local tras el tiempo muerto era un aclarado para O'Leary que anotaba, recibía falta y también la convertía (80-75) con siete segundos por delante. Shengelia se la jugaba al triple, escupido por el aro que dictaba la sentencia de la cuarta victoria fuenlabreña.

- Ficha técnica:

80 - Montakit Fuenlabrada (20+16+29+15): Vargas (4), Popovic (13), Eyenga (12), O'Leary (9), Olaseni (10) -quinteto inicial-, Rupnik (4), Cruz (15), Smits (11), Sekulic y Llorca (2).

75 - Baskonia (8+23+16+28): Huertas (14), Janning (5), Timma (6), Diop (10), Shengelia (20) -quinteto inicial-, Granger (6), Poirier (8), Voigtmann (3), Vildoza y Delfino (3).

Árbitros: Conde, Perea y Torres. Eliminado el visitante Janis Timma (min. 39). Expulsaron al entrenador visitante Pablo Prigioni por doble técnica en el minuto 37.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada (Madrid), ante 5.593 espectadores.