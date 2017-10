Alex Márquez afirma que su objetivo "es estar entre los tres primeros"

Motegi , 15 oct .- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), vencedor del Gran Premio de Japón de Moto2 afirmó tras el triunfo que "más que la victoria" su objetivo en el final del campeonato es "estar entre los tres primeros".

"Ahora estoy tercero, le he sacado unos puntos muy importantes a Oliveira y por eso estoy contento", aseguró.

"Sí, contento porque sabía que ir detrás de los pilotos me costaba un poco en agua, esta mañana, cuando iba detrás de Franco -Morbidelli-, me he dado cuenta que no estaba del todo cómodo detrás pero sabía que era la manera de acabar la carrera y conocer un poco los límites", explicó el pequeño de los hermanos Márquez.

"Lo he hecho bastante bien, ya que he mantenido la calma y al final, cuando he visto que el segundo grupo llegaba, me he dado cuenta de que era el momento de intentarlo porque Nakagami me estaba frenando un poco y luego he sabido manejar bien las distancias, que era lo importante", comentó el piloto de Estrella Galicia 0'0.