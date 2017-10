Viñales reconoce que "la situación es difícil"

Motegi , 14 oct .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que "sólo" fue decimocuarto en los entrenamientos para el Gran Premio de Japón de MotoGP reconoció que "la situación es difícil".

"Esperaba mejorar, tenía esperanza de estar delante y ser competitivos, pero si no lo hemos resuelto durante todo el año no se puede hacer en un día, hay que continuar como estamos haciendo, ser un equipo y tirar adelante pues quedan muchas carreras y si aquí no puedo estar delante y recortar puntos, iremos a Australia motivados y al ciento por ciento", se concienció el piloto de Yamaha.

"Es difícil, porque el problema que tiene la moto es sólo uno, que no tiene tracción y, por más que hacemos, podemos mejorar la frenada y la entrada en curva, pero al final el problema es la tracción y cuando es así, ya puedes poner la moto como quieras, que no funciona", explicó Viñales.