Unzué: "Si no le quitamos el balón, vamos a sufrir"

Vigo, 14 Oct (EFE).- Juan Carlos Unzué, entrenador del Celta de Vigo, avisó hoy que su equipo necesitará "quitarle el balón" a la UD Las Palmas para no "sufrir" en el duelo que ambos protagonizarán el próximo lunes en el Estadio de Gran Canaria.

"Las Palmas es un equipo mucho mejor de lo que sus números dicen en estos momentos. Es un equipo que le gusta tener la pelota y que tiene los jugadores para poder hacer ese juego de posesión. Si no le quitamos el balón nos van a hacer sufrir, vamos a tener que correr detrás de ellos durante mucho tiempo. Ahí es cuando tiene que salir nuestro carácter", comentó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico celeste restó importancia a las bajas de Hugo Mallo y Roncaglia por lesión y el goleador Maxi Gómez por sanción por la "confianza" que tiene en el resto de su plantilla.

"No me gusta lamentarme de lo que no tengo porque tengo la tranquilidad con quien va a jugar en esos puestos. No voy a adelantar nada para no dar pistas al rival pero en mi cabeza está tomada la decisión", adelantó Unzué, quien admitió que una de las posibilidades que maneja es jugar con una línea de tres centrales y dos carrileros.

Lo que sí reveló son las dos opciones que contempla para sustituir al uruguayo Maxi Gómez. "Podemos hacer algo más parecido por físico poniendo a John -Guidetti- o poner a Iago -Aspas- de punta. Así perderíamos potencial físico, sobre todo en el juego aéreo, pero ganaríamos en profundidad y en el juego entre líneas gracias a los movimientos de ruptura y apoyo que tiene Iago", dijo.

A su juicio, el Celta no está teniendo "tantos altibajos" durante los partidos, y achacó los errores defensivos al "riesgo" que asumen por intentar dominar los partidos con el balón: "Somos un equipo de presión alta, agresivo, incómodo y eso lo vamos a seguir haciendo cuando nos convenga. Esa forma de jugar atrevida es la que hace que puedas tener una pérdida que te penalice".

Elogió la apuesta futbolística del conjunto insular, "le gusta tener la pelota, se siente cómodo con el balón, y defendió al chileno Pedro Pablo "Tucu" Hernández por jugar con su selección nacional pese a no tener el alta de los médicos del Celta.

"Por la inteligencia que tiene, si no hubiese estado en condiciones no habría jugado. Que haya jugado es bueno para nosotros, aunque venga un poquito más cansado. Lo que nos gusta del Tucu es su ambición, que no quiera tirarse del barco en una situación límite personal. Esas ganas de defender el escudo de su selección también las va a traer para aquí", concluyó.