El Numancia no puede asaltar el liderato

Redacción deportes, 14 oct (EFE).- El Numancia perdió la oportunidad de situarse como líder provisional de LaLiga 1/2/3, tras empatar este sábado 1-1 en el campo del Tenerife, en una jornada en la que el Granada se situó al filo de los puestos de promoción de ascenso tras doblegar por 2-0 al Oviedo.

Una zona de promoción de la que se alejó el Cádiz, tras dejarse escapar la victoria (2-2) ante la Cultural Leonesa, en un encuentro en el que los andaluces llegaron a los últimos dieciséis minutos de juego con una ventaja de 2-0.

"Esto deja tocado", reconoció el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, que no dudó en achacar el empate a la falta de mordiente ofensivo que mostró el conjunto gaditano en la segunda parte.

"No podemos dejar de atacar. No podemos dejar todo a defender. No hemos tenido la capacidad de robar y salir rápido", se lamentó Cervera, tras un encuentro en el que el Cádiz pagó su conformismo en la segunda parte.

Una actitud que contrastó con la mostrada por el equipo amarillo en el primer tiempo, en el que la asfixiante presión de los locales permitió a los de Álvaro Cervera dominar por completo a su rival tanto en el juego como en el marcador, como reflejó el 2-0 con el que se llegó al descanso.

Presión que bajó notablemente en la segunda mitad, lo que permitió a la Cultural, que hasta entonces apenas había inquietado la portería local, hacerse con los mandos del encuentro y rescatar un valioso empate, gracias a los goles de Josep Señé, que firmó el 1-2 en el minuto 74, y Ariday, que estableció en el 87 el definitivo 2-2.

Un empate que eleva ya a seis, el número de jornadas consecutivas que el Cádiz acumula sin ganar, lo que sitúa a los gaditanos en la décima posición a tres puntos de los puestos de acceso a la zona de promoción de ascenso.

Plazas de promoción en las que se situó el Granada, sexto, que no tardó en resarcirse de la inesperada derrota (2-0) encajada el pasado miércoles en el campo del Gimnàstic, tras imponerse hoy por 2-0 al Oviedo.

El conjunto granadino parece tener claro que el camino para regresar a LaLiga Santander pasa por convertir el estadio de Los Cármenes, donde hoy encadenó su tercera victoria consecutiva, en un fortín.

Tal y como demostró con una electrizante puesta en escena, que permitió a los locales adelantarse a los cuatro minutos de juego adelantarse en el marcador (1-0) con un gol en propia meta de Christian, que envió el balón a las redes al tratar de evitar el remate de Joselu.

La misma fórmula que los de José Luis Oltra emplearon en la segunda mitad, que a los dos minutos de la reanudación sentenciaron su victoria con un segundo gol, obra sí, en esta ocasión de Joselu, que no desaprovechó un magnífico pase de Raúl Baena para establecer el 2-0.

Marcador que los locales pudieron ampliar, pero ni Joselu, ni Espinosa acertaron a marcar, lo que no impidió la derrota de un Oviedo, que cae hasta la decimoquinta posición, lastrado por su rendimiento a domicilio, donde los asturianos todavía no han conseguido ganar.

El mismo plan, una fulgurante salida, que pareció idear el técnico del Tenerife, Pep Martí, ante el Numancia, en un encuentro en el que los locales ya marchaban a los diez minutos por delante en el tanteador (1-0), gracias a un gol del defensa Carlos Ruiz.

Sin embargo, el Numancia, que llegó al Heliodoro Rodríguez López con la opción de situarse en la primera plaza, no estaba dispuesto a claudicar tan pronto, y nueve minutos después, en el 19, restableció la igualada (1-1) con un gol de penalti de Guillermo.

Aunque lo que se encargó de frustrar definitivamente los planes de los locales fue la expulsión de Aitor Sanz, que vio a los 29 minutos su segunda cartulina amarilla.

Superioridad numérica que no pudo aprovechar para dar la vuelta a un partido, en el que los sorianos también acabaron con diez hombres, tras la cartulina roja con la que fue sancionado el delantero Dani Nieto a los 74 minutos.

Expulsiones que condenaron a ambos conjuntos a un empate final (1-1), que no sirvió ni al Numancia para asaltar el liderato provisional, ni al Tenerife para situarse en puestos de promoción de ascenso.

Por su parte, el Barcelona B rompió una racha de cuatro encuentros consecutivos sin ganar, tras imponerse este sábado por 1-0 a un combativo Lorca, gracias a un gol de Jose Arnáiz a los 64 minutos, que deja a los murcianos anclados, una jornada más, en los puestos de descenso.