Lorenzo asegura que ha salvado la situación "bastante bien"

Motegi , 14 oct .- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), quinto mejor tiempo para el Gran Premio de Japón de MotoGP aseguró haber salvado la situación "bastante bien".

"Nos hemos encontrado unas sensaciones diferentes a las de otros entrenamientos y era muy complicado en tan poco tiempo entender el límite de la adherencia del asfalto, que era mayor que en otras sesiones por lo que me la he jugado las dos últimas vueltas con el extra blando, pero no ha sido suficiente para estar en primera fila, porque había cuatro pilotos que estaban un paso por delante en estas condiciones, pero es una buena posición", reconoció Lorenzo.

La decisión de Rossi y Márquez de salir con neumáticos de seco fue para Jorge Lorenzo "una prueba que les podría haber ido bien, pero el cielo estaba muy nublado y la temperatura era baja y no había carril seco en toda la pista, había cuatro o cinco curvas muy mojadas en todo el ángulo y ahí se perdía mucho tiempo".

Sobre la carrera, el piloto de Ducati dijo: "Dependiendo de la cantidad de agua que haya en la pista es evidente que todo el mundo intentará gestionar los neumáticos pero yo cada vez tengo más experiencia y gestiono mejor el agarre de los neumáticos por lo que la moto funciona bien, pero si tengo que elegir prefiero más agua que menos agua".