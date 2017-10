"Jupiter's Moon", del húngaro Kornél Mundruczó, Mejor Película de Sitges 2017

Sitges , 14 oct .- "Jupiter's Moon", del húngaro Kornél Mundruczó, se ha alzado con el Premio a la Mejor Película del 50 Festival de Cine Fantástico de Cataluña, mientras la cinta de ciencia ficción "Thelma", del noruego Joachim Trier, ha conseguido el Premio Especial del Jurado.

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el miembro del jurado de la Sección Oficial, Gary Sherman, quien ha señalado que "Thelma" se lleva también el galardón al Mejor Guión, que comparten el director y Eskil Vogt, mientras "Jupiter's Moon", donde el protagonista levita sobre la ciudad de Budapest, consigue además el reconocimiento a los Mejores Efectos Especiales.

Por su parte, el público ha introducido la única película española premiada en el palmarés, "Matar a Dios", de los tarraconenses Pintó & Caye (Alberto Pintó y Caye Casas), que también consiguen el premio al mejor cortometraje con "R.I.P.".

El jurado, que ha votado por unanimidad a la película ganadora, ha reconocido que cambiaron sus preferencias ayer mismo, ya que la película fue de las últimas proyectadas.

El Premio José Luis Guarner, que concede la crítica, ha recaído ex aequo en la cinta brasileña "As Boas Maneiras", de Juliana Rojas i Marco Dutra, y "The Killing of a Sacred Deer", el salto al cine de género del griego Yorgos Lanthimos.