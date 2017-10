Ferino V: "Trabajo en la empresa familiar porque el boxeo me cuesta dinero"

Las Palmas de Gran Canaria, 14 oct (EFE).- El púgil grancanario Ceferino Rodríguez 'Ferino V' ha asegurado a Efe que está trabajando en la empresa familiar de carga y descarga de contenedores porque actualmente el boxeo le "cuesta dinero", e indica que, si le surge un combate, dejará de lado el trabajo para entrenarse intensamente.

Ferino V, que en diciembre del pasado año se proclamó campeón de Europa del peso wélter al vencer a los puntos al francés Ahmed El Mousaoui en Gran Canaria, fue destronado en mayo por el británico Sam Eggington, que le ganó por KO en Birmingham.

Desde ese entonces, Ferino dejó de entrenar a las órdenes del argentino Gaby Sarmiento, y desde hace unas pocas fechas se ejercita con su antiguo preparador, Carlos Formento.

"Con Formento siempre me he llevado bien, y con Gaby no me llevo mal, por lo menos por mi parte, aunque hace tiempo que no lo he visto ni hablado con él y no sé si él tendrá el mismo trato conmigo", señala.

Ferino V considera que no ha roto con Gaby, de quien asegura que después de que perdió el cinturón continental no lo ha llamado ni se ha interesado por él.

"Tras volver de Birmingham he estado entrenando solo, tanto crossfit como boxeo. Hacía boxeo uno o dos días por mi cuenta en el gimnasio de mi padre, a puerta cerrada, y Gabriel Sarmiento no se ha preocupado por saber cómo estoy", ha asegurado.

El boxeador teldense manifiesta al respecto: "Siempre es el entrenador el que llama al boxeador, y el que perdí en Inglaterra por KO fui yo".

"Sarmiento dice que él también perdió, pero cinco días después de llegar de Birmingham él se fue a participar en el Ironman en Lanzarote, cuando el que debería estar dolido soy yo", señala, y por el contrario, asegura que Carlos Formento no había parado de interesarse por él y de darle ánimos.

"A Carlos le debía una visita en su gimnasio desde hace bastante tiempo. Hace unas dos semanas fui y me terminó de animar a entrenar allí, donde están mis antiguos compañeros, con quienes me sigo llevando genial. Además, ya no entreno solo y me obligo a hacer algo más de boxeo que lo tenía un poco abandonado", reconoce.

Ferino V recuerda que cuando volvió de Birmingham su padre estaba un poco liado con el trabajo, "y como yo no tenía nada a la vista ni tenía que estar entrenando boxeo por obligación decidí echarle una mano en su empresa en Jinámar".

"Es cierto que mi trabajo es muy físico, pero ahora no tengo ningún campeonato ni siquiera un combate de rodaje a la vista. ¿Qué hago?, ¿me encierro a entrenar y no tengo ganancias?", se cuestiona.

El boxeador de Telde dice que el boxeo le estaba costando dinero, aunque en el pasado campeonato de Europa se sintió bien recompensado.

"Hasta antes del Europeo, por cada combate que preparaba ganaba 600 euros mensuales, y de ahí debía descontar los gastos del nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico y gasolina. ¿Me dedico solo al boxeo y no como?", se interroga.

Por ello, Ferino V está entrenando con mayor asiduidad en espera de que su promotora (Maravilla Box) le facilite competir en una velada.

"El día que me salga otro combate dejaré el trabajo y me dedicaré solo a entrenar. Ahora ayudo en una empresa familiar y muy pequeña, pero Dios quiera que dentro de poco me vea de nuevo encima de un ring", ha reiterado.