Espargaró satisfecho de conseguir la mejor clasificación de Aprilia

Motegi , 14 oct .- El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que logró la cuarta posición para la formación de salida del Gran Premio de Japón de MotoGP reconoció estar muy satisfecho pues dijo estar "cada vez más cerca" de los pilotos de cabeza y que "ésta es la mejor clasificación de la historia de Aprilia un sábado", por lo que está "contento".

"Contento en general de cómo ha ido todo el fin de semana, pues hemos estado luchando siempre entre los cinco primeros y se me ha escapado la primera línea por menos de una décima, pero aun así estoy satisfecho ya que seguimos demostrando que estamos creciendo", recalcó Aleix Espargaró.

De todas maneras, Aleix Espargaro aseguró que fue "demasiado conservador" pues vi "que en la segunda clasificación había muchas caídas en la entrada a meta" y le ha "jugado una mala pasada" pues, era una de sus "mejores curvas durante todo el fin de semana". "He estado muy conservador en esa variante ya que nunca se sabe, quizás me hubiera caído", dijo.

"Yo creo que tampoco he perdido tantísimo pero es una lástima porque hubiera sido bonito luchar por la primera plaza", aseguró el piloto de Aprilia.

"Es una pasada poder luchar delante, llevamos todas las sesiones de Aragón y todas las de aquí luchando con los mejores y eso me da tranquilidad y me hace estar contento y bastante ilusionado y mañana el objetivo tiene que ser ciento por ciento luchar estar entre los cinco primeros o el podio, veremos cómo va la carrera", señaló.

Aleix Espargaró explicó que en el equipo no van sobrados de motores pues estrenaron un motor en Aragón y no saben bien por qué "pero hay un pequeño problema pues subió demasiado de temperatura y no se atreven a usarlo en carrera".

"La verdad es que es una pena ya que viendo la velocidad -nuestra moto ha sido de las más rápidas-, no vamos a poder usarlo pues ya hemos roto cuatro motores en carrera y los ingenieros no quieren arriesgar y mañana saldremos con un motor más viejo", explicó.