El Espanyol más reconocible y sólido: Quique da con la tecla

Barcelona, 14 oct (EFE).- El Espanyol, en las ocho primeras jornadas de Liga, ha alcanzado un fútbol maduro, sólido y con una apuesta reconocible, con un once inicial que los aficionados blanquiazules ya pueden recitar prácticamente de memoria, pero con suplentes también capacitados para elevar la competencia.

En el partido de ayer contra el Levante, la apuesta del Espanyol funcionó, pese a que falló la puntería. "El gol, a veces, es caprichoso", analizó su entrenador, Quique Sánchez Flores, tras el encuentro. Al margen de esta carencia, ayer clave, el equipo presentó un juego eficiente y con buenas sensaciones.

El Espanyol funciona. Es lo que se desprende después de los últimos resultados en LaLiga. Después del varapalo en el derbi contra el Barcelona (5-0), el balance blanquiazul es de dos victorias (Celta y Deportivo), dos empates (Villarreal y Levante) y una derrota (Real Madrid).

Las grandes premisas del técnico blanquiazul son las de hacerse fuertes en casa y mantener la portería a cero. Cornellà-El Prat debe ser un fortín en todos los sentidos. De los cuatro partidos como anfitrión hasta ahora, los catalanes únicamente han cedido un empate y una derrota. Es uno de los equipos de Primera más fuertes en casa.

La química del Espanyol es otra de las claves. La composición de todas las líneas es clara: Pau López en la portería -le gana la partida de momento a Diego López-; David López y Mario Hermoso como centrales; Aarón en el lateral izquierdo y Marc Navarro en la derecha. El carril diestro se ha visto afectado por las lesiones.

En la medular, Darder y Fuego conforman el doble pivote. El mallorquín aporta pausa y equilibrio y el asturiano oxigena a nivel defensivo. Forman una buena sociedad. Jurado, por delante de los pivotes, facilita las transiciones. En las bandas, Baptistao y Piatti. Y en punta, Gerard Moreno.

La eficacia del Espanyol no se acaba en su once inicial. Quique Sánchez Flores dispone de recursos en el banquillo para que la calidad de su equipo no se resienta, además de contar con futbolistas de distintos perfiles que permiten plantear distintas alternativas tácticas a la habitual.

Por otra parte, nadie en la plantilla catalana habla de objetivos a estas alturas de la competición. Europa está en la mente de todos los pericos, pero el partido a partido se impone en el día a día del vestuario. Todos, eso sí, asumen que la exigencia en la era Chen Yansheng es mayor que en otras etapas.