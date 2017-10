El español Albert Arenas se pierde la carrera de Motegi

Motegi , 14 oct .- El español Albert Arenas (Mahindra) se perderá el Gran Premio de Japón de Moto3 que mañana, domingo, se disputa en el circuito "Twin Ring" de Motegi, al sufrir una caída en la que se ha fracturado el tercer metacarpiano de la mano derecha cuando era octavo en la clasificación.

"En el entrenamiento cronometrado me he ido al suelo, con la mala suerte de que me he dado un golpe en la mano, que me ha causado una pequeña fractura en el tercer metacarpiano de la mano derecha", explicó Arenas.

"Estoy triste porque iba muy bien el fin de semana hasta ese momento, y es una lástima terminarlo así. Ahora, tendremos que estudiar los plazos de la recuperación. De todos modos, quiero agradecer al equipo el trabajo que estaba haciendo este fin de semana. Hemos tenido mala suerte, pero ya toca pensar en recuperarnos", manifestó esperanzado Albert Arenas.