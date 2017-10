Cala: "La victoria del Real Madrid es exagerada"

Getafe , 14 oct .- Juan Cala, defensa del Getafe, aseguró este sábado, después de perder ante el Real Madrid por 1-2, que la victoria de su rival fue "exagerada" y lamentó que su equipo no cierre los partidos y pierda puntos al final.

"A mí me parece exagerada la victoria del Real Madrid. No creo que el Real Madrid mereciera tres puntos. Lo más justo habría sido el empate", declaró.

Para Cala, el Getafe, que cedió tres puntos con un tanto de Cristiano Ronaldo en el minuto 84, tiene que mejorar para que no vuelva a vivir situaciones parecidas como contra el Barcelona, el Sevilla y el Deportivo, equipos ante los que perdió también en los últimos instantes.

"Tenemos que hablar. En Primera División los errores se pagan muy caro. Si en los minutos finales tienes un punto, y más ante equipos fuertes, esos puntos saben a gloria. No me han enseñado a mirar cara a cara y competir pero luego irme con una derrota por 1-2 en el minuto 84. Me voy muy cabreado, como todos mis compañeros", declaró.

"Siempre vamos a por la victoria. Hemos tenido un par de ocasiones que no hemos materializado. Pero algo hacemos mal, un paso atrás todo el equipo, o no sabemos tener la pelota... son miles de cosas que pueden ser. Algo hacemos mal que nos privamos de puntos y eso hace estar en la zona baja de la tabla", agregó.

Por último, habló sobre el césped del Coliseum Alfonso Pérez, que tras el partido ante el Barcelona generó críticas de algunos jugadores azulgrana que se quejaron por su estado.

"En nuestra casa ponemos el césped como nos da la gana. Hay un baremos de la Liga y lo ponemos como creemos. Igual que el Real Madrid lo pondrá como quiera cuando vayamos al Bernabéu", finalizó.