Anquela: "Hay que correr desde el primer minuto al último"

Granada, 14 oct (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Albacete Anquela, se mostró duro con su equipo tras perder 2-0 en Granada y afirmó que pueden buscar "mil excusas", pero que lo que tienen que hacer es "correr desde el primer minuto hasta el último".

"Hemos dejado mucho que desear y cuando eso ocurre, lo lógico es que el rival te gane, y te gane bien como nos ha ganado. Los dos goles llegaron en momentos clave, pero hemos dejado de hacer muchas cosas", lamentó Anquela en la sala de prensa del Estadio Nuevo Los Cármenes.

Según el técnico jiennense del Oviedo, "para jugar al fútbol hay que tener en el campo once que quieran correr y que quieran pelear", y añadió: "puedo mentir y buscar mil excusas, pero hay que correr desde el primer minuto al último".

"Si yo tengo que estar todos los días concienciando a la gente y diciéndole lo difícil que es esto, es que no nos entendemos. Tenemos un problema grave y lo tenemos que ver desde dentro. Si nos excusamos en otras cosas, el problema seguirá", añadió.

Anquela cree que su equipo no estuvo bien "de cabeza y actitud" porque "en el campo hay que dejarlo todo, y hoy creo que no lo hemos hecho".

Consideró que tienen que enjuiciarse ellos mismos y recalcó que tienen "un problema grave" y que, hasta que no lo solucionen, les "va a costar".

"Hay que saber que esto es duro y difícil, no te puedes entregar. No es cuestión de confianza, es cuestión de afrontar cada batalla, y si no vamos por ahí, estamos muertos", concluyó el entrenador del Oviedo.

Por su parte, su homólogo en el Granada, José Luis Oltra, valoró "el paso al frente" dado por su equipo en la segunda parte pese a ir ganando después de una primera mitad en la que "el Oviedo fue mejor".

"Aún tenemos mucho margen de mejora. Lo importante es la victoria y haber ganado cuatro de los cinco últimos partidos", agregó Oltra, quien tiene claro que "ganar en Segunda cuesta sangre, sudor y lágrimas".