El UCAM presentará una demanda a la FIBA para que Oleson ocupe cupo nacional

Murcia, 12 oct (EFE).- El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto presentará una demanda para que el veterano escolta Brad Oleson, estadounidense de Alaska pero nacionalizado español desde el año 2009, pueda disputar la Liga de Campeones FIBA ocupando cupo de español.

Así lo ha dicho Ibon Navarro, entrenador del conjunto grana, quien ayer no utilizó a Oleson por ese motivo en el partido de la primera jornada de este torneo continental ganado por 78-76 ante el Hapoel Holon israelí en el Palacio de los Deportes de Murcia.

"Presentaremos una demanda por parte del club para que Brad pueda jugar ocupando cupo de español. Él tiene derechos laborales que no se pueden obviar", ha comentado el técnico, quien considera a este jugador de 34 años "muy importante" para el UCAM CB.

"Seguimos peleando para que Brad sea considerado español y los servicios jurídicos del club están en ello", ha indicado al tiempo que ha puesto un ejemplo claro.

"Si el Real Madrid jugara esta competición, Luka Doncic ocuparía plaza de español cuando ha disputado una competición de la FIBA con Eslovenia. Es una situación surrealista y entiendo cómo son las reglas, pero no cómo se aplican. Que Oleson pueda ir con España y no ocupe plaza nacional y Doncic sí lo haga no tiene sentido e intentaremos que la FIBA lo reconsidere".

Además, ha asegurado que "la Liga de Campeones se ve debilitada cuando un jugador del nivel de Brad, que ha jugado la Euroliga, no puede disputar este torneo y es algo que nos parece injusto".

Oleson, quien recaló en Murcia este pasado verano tras haber estado durante cuatro años y medio en el Fútbol Club Barcelona y antes en el Baskonia y en el Fuenlabrada, llegó a España en 2005 para enrolarse en el Rosalía de Castro gallego y cuatro años después adquirió la nacionalidad, al jurar la Constitución Española cuando estaba en Vitoria.

En 2010 fue preseleccionado para disputar el Mundial de Turquía con España, pero Sergio Scariolo no le incluyó en la lista definitiva.

Ahora se encuentra con la normativa que le impide ocupar cupo nacional porque la FIBA otorga esta declaración a los jugadores nacidos en el país o a los que han completado su formación en él y Oleson llegó a España cuando ya tenía 22 años.