Ricardo Ten: "La ambición perdida con la natación la tengo ahora en ciclismo"

Madrid, 12 oct (EFE).- Ricardo Ten, que durante veintidós años ha tenido una exitosa trayectoria como nadador paralímpico, declaró a EFE que se encuentra "muy ilusionado" con la decisión adoptada de cambiar las aguas de las piscinas por la bicicleta para iniciar una nueva etapa como ciclista.

Ricardo Ten (Valencia, 1975), cuando tenía ocho años, sufrió un accidente eléctrico que le hizo perder por amputación los dos brazos y la pierna izquierda. Pese al golpe que le dio la vida decidió mirar hacía adelante y encontró en el deporte su modo de vida.

Desde su primer campeonato, en el Europeo de natación de Perpignan (Francia) en 1995, la trayectoria de Ricardo Ten ha estado plagada de éxitos, fruto de su trabajo, dedicación y fuerza de voluntad.

En el palmarés del valenciano, que forma parte del proyecto #SeSalen de Libery Seguros, lucen más de cien títulos como campeón de España, 13 campeonatos de Europa, 7 campeonatos de Mundo, tres oros en Juegos Paralímpicos (más una plata y dos bronces) y 15 años en posesión del récord del mundo de 100 metros braza clase SB4 (1997-2012).

P: Después de veintidós años en la natación, se iba a despedir en el Mundial de México pero no va a ser posible.

R: Con el aplazamiento de las fechas por el terremoto tenía muy planificado el final de año y se me ha trastocado todo. El 16 de octubre paso por quirófano para una pequeña intervención y si quiero empezar bien la temporada de ciclismo no puedo estar preparándome en el agua para estar al cien por cien. Es difícil no ir, pero no quiero quedarme con ese mal sabor de boca. La natación me lo ha dado todo y me gustaría hacer algo como colofón a la carrera.

P: ¿A qué se debe la operación?

R: Tengo un problema en la pierna derecha, que ya me salió después de los Juegos de Londres. Por las cicatrices que tengo en la pierna me salen una especie de calcificaciones que me limitan el volumen del músculo porque se hacen unas piedras muy duras y al final me acaba haciendo daño. Si eso se abre, se puede infectar, y tras los Juegos de Londres tuve un postoperatorio muy difícil porque tuve que estar dos meses hasta tocar agua. Antes de que llegue a eso, tengo ahora bulto, lo tengo un poco inflamado y quiero que lo quiten antes de que se pueda infectar.

P: ¿Cómo ha sido el cambio de la natación al ciclismo?

R: El ciclismo no es un deporte nuevo porque lo he practicado toda mi vida y en mi trayectoria como nadador lo hacía en pretemporada. De joven hacia mucha bicicleta de montaña con los amigos los fines de semana y es un mundo que no es desconocido, pero nunca me había planteado competir.

En lo que sí que he competido es en triatlón y me di cuenta que el mejor sector que hacia era la bici. Después de los Juegos de Río, un poco con sabor agridulce de no conseguir un metal, decidí que mi carrera como nadador se acababa y que esperaría esta temporada para probar otros deportes y volver a disfrutar más allá de los resultados.

P: ¿Le ha acabado cansando la natación?

R: La natación es un deporte muy de rutina y puede llegar a cansar un poco. Lo que me pasaba es que me faltaba motivación y esa pizca de ambición para seguir al más alto nivel. En Río solo me centré en braza porque últimamente el nivel de la natación ha evolucionado mucho y en mi caso iba a ser muy justo incluso llegar a la final en espalda y mariposa.

P: ¿Cómo le ha recibido el mundo del ciclismo?

R: Es un mundo del que desconozco la parte competitiva que hace falta y la ambición que he ido perdiendo con la natación la tengo ahora. Estoy muy ilusionado con esta nueva faceta en la que quiero aprender lo máximo posible para ir cogiendo lo que se necesita para competir. Quiero competir, aprender, disfrutar y ver hasta dónde me lleva.

P: ¿Conocía a ciclistas de la selección paralímpica?

R: Sí, porque algunos son gente que lleva bastante tiempo.

P: Le ha dado por el ciclismo igual que a otro ilustre, David Casinos

R: Llevamos una carrera deportiva parecida. Él como lanzador y yo como ciclista y ahora nos ha dado por lo mismo. Ojalá que seamos capaces de ser la mitad de buenos que hemos sido en nuestros deportes.

P: ¿Tokio 2020 es una ilusión?

R: Lo veo lejísimos. Pueden pasar tantas cosas que no me lo planteo, pero existe la ilusión por ir a otros Juegos. Ahora no es una cosa que me plantee. No me quiero cerrar a nada. Estoy metido en ciclismo en pista y en ruta y con el paso del tiempo quiero ver si puedo destacar en alguna de las dos para centrarme y llegar lo más lejos posible.

P: El debut ciclista fue mejor imposible con una plata en el Mundial de Pietermartizburg (Sudáfrica) en septiembre.

R: Fue un sueño ese debut. Tuve un poco de fortuna porque fui capaz de librar una caída en la que se hizo una montonera y a partir de ahí se hizo el corte y pude cogerlo. Los de atrás no pudieron enlazar con nosotros y disputé la prueba con dos grandes rivales.

P: ¿Cómo está siendo su rutina de entrenamientos?

R: A principio pensé que iba a descansar algunos días, pero estoy saliendo casi a diario. De lunes a sábado tengo un entrenamiento fijo y en función de si es ruta o montaña elijo el itinerario por donde ir. Luego también tengo la parte del gimnasio en la que aprovecho para coger un poco de musculación y hacer bici estática.

P: El Mundial de pista de 2018 es en Río a finales de marzo, pero ¿cómo será el sistema de clasificación?

R: Antes tenemos el Campeonato de España de pista, que será a finales de febrero o principios de marzo. Ahí el que el seleccionador tendrá la última palabra. El Mundial de ruta será en junio en Italia. Me voy a entrenar para estar en los dos. No me quiero cerrar a ninguna disciplina.