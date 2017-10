Quique S. Flores: "Prefiero jugar, de entrada, contra equipos con dudas"

Sant Adrià de Besòs , 12 oct .- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha asegurado en la sesión previa al partido de mañana contra el Levante, en Cornellà-El Prat, que prefiere jugar, "de entrada, contra equipos con dudas", aunque ha insistido en que después su equipo tiene que rematar sus opciones.

El técnico, en este sentido, ha insistido en que actualmente "los jugadores emocionalmente son más sensibles a los resultados, a lo positivo y a lo negativo".

Es por eso que ha apuntado que es "muy importante" adelantarse en el marcador. "Hasta ahora lo hemos hecho bien y ojalá mantengamos esta dinámica", ha apostillado.

De todas formas, el preparador blanquiazul ha destacado las virtudes del Levante: "Son físicos, dando prioridad a los espacios interiores. Mientras se encuentran dentro del partido son un equipo incómodo, con un buen contraataque y balón parado". Bardi, ha explicado, "es un riesgo" en las faltas directas.

El vestuario catalán llega al compromiso "con buenas sensaciones". "Hemos hecho una semana extraordinaria tras el parón, pero esto no asegura nada", ha comentado. Además, Quique Sánchez Flores ha mantenido que sus jugadores tienen la "ambición" de ganar todas las jornadas posibles.

Cuestionado por la titularidad en la portería, el entrenador no ha desvelado quién estará bajo palos, Pau López, habitual hasta ahora, o Diego López.

"No me gusta anunciar titularidades o no. Vamos a aprovechar los buenos momentos de los jugadores", ha dicho. Manteniendo esta premisa, Pau sería el elegido para este partido.

Por otra parte, el técnico blanquiazul ha valorado los horarios del Espanyol, que en varias ocasiones ya ha jugado en viernes y en lunes. "Los horarios no ayudan. Respetamos a la gente a la que pertenece el fútbol en cuanto a organización, pero creo que hay que repartir mejor estas situaciones", ha dicho.

El técnico ha agregado que al Espanyol le gustaría "participar de ese gran pastel y esa fiesta jugando un sábado o un domingo y no ser invitados en las grandes bodas de Madrid y Barcelona".

"Me encantaría hablar con esta gente, no favorece el crecimiento de algunos equipos. Hay mucho que mejorar", ha expresado el entrenador.

Finalmente, Sánchez Flores ha asegurado que la tensión política no ha afectado al vestuario: "Tenemos un club y un grupo donde impera la cordura y eso ha sido muy importante para que no hubiera tensión en el vestuario. Estamos siempre con la concordia, la amistad, el apoyo y compartir. Son los verbos y las palabras que nos gustan".