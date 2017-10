Piden reponer mural en Palos de la Frontera en memoria del Quinto Centenario

Buenos Aires, 12 oct (EFE).- Argentinos que participaron hace un cuarto de siglo en una travesía náutica para conmemorar los 500 años de la llegada de Colón a América piden que la Alcaldía de Palos de la Frontera (Huelva) reponga un conjunto de murales que donaron por entonces y quitado hace una década.

El conjunto, tres paneles de mosaicos, fue llevado a España por un grupo de argentinos que se embarcó en una aventura para cruzar dos veces el Atlántico en conmemoración del quinto centenario.

"Un mural que fue llevado desde América, que fue recibido por España y fue colocado allí, no está más, no fue repuesto y no se dice cuándo lo repondrán", dijo hoy a Efe el periodista y escritor Claudio Negrete, quien en 1990, junto a un grupo de amigos, puso en marcha el proyecto "Travesía 5".

El viaje, completado por las embarcaciones "Gandul" y "El Gallego" y realizado solo en uno de los tramos por "El Mono", tenía por objetivo dejar un mensajes para convocar a la humanidad a "construir un mundo mejor" con vistas al tercer milenio.

Negrete destacó que el mural "fue el único testimonio" y su colocación, el 27 de octubre de 1992, "el único acto oficial puramente americano hecho en el lugar donde comienza la historia, que es el Puerto de Palos", desde donde Colón partió a América en 1492.

Los murales, con las banderas de todos los países de América, los nombres de los tripulantes de las embarcaciones que tomaron parte en la travesía y los de las numerosas instituciones que apoyaron aquella hazaña, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron donados formalmente a la Alcaldía de Palos de la Frontera.

"Pasaron 15 años y me entero por un amigo que ya no estaban más los murales", relató Negrete, quien desde entonces insiste en lograr una respuesta por parte de las autoridades de Palos de la Frontera.

Según relató Negrete, los murales fueron quitados por el alcalde, Carmelo Romero Hernández, para realizar una ampliación de un parque público y, al retirarlos, se dañaron.

Negrete, presidente de la Fundación Génesis -creada para este proyecto-, afirmó que el alcalde ha respondido que mandó hacer nuevos murales para reponerlos pero, hasta ahora, no se han colocado.

Consideró que da "vergüenza" que esto suceda cuando hubo personas que "arriesgaron la vida cruzando dos veces el océano" y una treintena de entidades que dieron un respaldo formal al viaje.