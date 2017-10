El festival de Busan arranca con 300 filmes y Oliver Stone a la cabeza

Seúl, 12 oct (EFE).- La 22 edición del Festival Internacional de la ciudad surcoreana de Busan arranca hoy con 300 películas de 75 países en cartel y con el afamado director estadounidense Oliver Stone como presidente del jurado.

La cita se prolonga hasta el 21 de octubre y proyecta más de una decena de películas de habla hispana, como "El último traje", cinta del argentino Pablo Solarz, o "El autor", película del español Manuel Martín Cuenca basada en una novela corta de Javier Cercas que ganó el premio de la crítica en el reciente festival de Toronto.

El filme está incluido en la sección "Cine del mundo", donde también hay trabajos como "Sergio & Sergei", del cubano Ernesto Daranas, la chilena "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, la mexicana "Las hijas de Abril", de Michel Franco, o "Zama", de la reputada realizadora argentina Lucrecia Martel.

La sección "Flash forward", dedicada a talentos emergentes, contará con la aplaudida "Estiu 1993"("Verano 1993"), de Carla Simón, seleccionada para representar a España en los Oscar.

También, "Mi Mundial", ópera prima del uruguayo Carlos Morelli, "Restos de viento" de la mexicana Jimena Montemayor o "Violeta al fin", de la costarricence Hilda Hidalgo.

Otros apartados incluyen también filmes como "Mother", dirigido por Darren Aronofsky y protagonizado por Jennifer Lawrence y Javier Bardem o la última película del director hongkonés John Woo, "Manhunt".

También estarán presentes los nipones Hirokazu Kore-Eda ("The third murder"), Kiyoshi Kurosawa ("Before we vanish"), Takeshi Kitano ("Outrage Coda") o Takashi Miike, que presenta su adaptación del manga de Hiroaki Samura "La espada del inmortal".

La sección a concurso, "Nuevas corrientes", que busca premiar a nuevos directores asiáticos, consta de 10 filmes de jóvenes realizadores procedentes de Corea del Sur, India, China o Irán y cuenta con Oliver Stone como presidente del jurado.

La decisión de designar a Stone persigue devolver al certamen su condición de mayor festival de Asia, un estatus que se ha resentido por las persistentes disputas entre el Ayuntamiento de Busan, copromotor de la cita, y el comité organizador.

Este desencuentro, motivado por el intento del consistorio de prohibir la proyección de un documental crítico con el anterior Gobierno conservador surcoreano, ha provocado el boicot de centenares de personalidades del cine surcoreano e hizo caer la asistencia un 30 % interanual en 2016.