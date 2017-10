Champagne: "Somos muy afortunados de ser contemporáneos de Messi"

Madrid, 12 oct (EFE).- El guardameta Nereo Champagne (Salto, 1985) es un lujo para cualquier entrenador. Cuando juega da puntos y cuando no, es de los que hace grupo. Eslabón perdido de una generación argentina que aportará varios jugadores importantes a Rusia 2018, fue campeón con Messi o Agüero en el Mundial sub-20 de Holanda. De ello, y de su etapa en el Leganés, habla para EFE.

Pregunta: Es uno de los jugadores con más experiencia de la plantilla, muchos le consideran un referente en el vestuario. ¿Cómo ve a sus compañeros de cara al importante partido contra el Málaga?

Respuesta: Veo un equipo que está muy bien, que está creciendo, que ha incorporado rápidamente a los compañeros que se han sumado esta temporada. El Leganés ha mantenido a casi todo su equipo titular y ha agregado jugadores de buen pie y sobre todo grandes profesionales. Se sumaron rápidamente a la dinámica del equipo y los resultados se empiezan a ver en el campo de juego.

P: ¿Les ha dado tiempo en este parón a olvidarse de los halagos que han recibido por su buen comienzo de temporada?

R: Sí porque sabemos que esta es una carrera muy larga. Esto recién empieza, van pocas fechas aunque hemos sumado mucho. La liga española es muy larga y aquí es normal que los equipos tengan buenos momentos. Después llegarán momentos de meseta, donde habrá que estar tranquilos porque el equipo no pueden andar bien treinta y ocho partidos. No hay que estar ni muy arriba ni muy abajo, siempre mantener el equilibrio.

P: ¿Por qué decidió retornar al Leganés?

R: Porque había estado muy cómodo el campeonato pasado, porque quería seguir jugando en el Leganés y en España. Para mí, si no es la mejor, casi es la mejor liga del mundo. Obviamente, es un desafío muy importante en lo personal volver a estar en este nivel. Uno cuando empieza a jugar quiere estar con los mejores. Aquí compito con los mejores y por eso decidí volver.

P: ¿Cómo está siendo la lucha bajo palos con Cuéllar y Serantes?

R: Excelente. Como dijo Cuéllar cuando llegó, no es una competencia sino que nos ayudamos entre los porteros para cada día ser mejor. Y si a él hoy le toca jugar y anda bien, yo me pongo contento porque significa que nosotros desde atrás le estamos ayudando. Luego él también nos ayudará. Hay una camaradería muy importante que hace que el día a día sea muy bueno.

P: Normalmente el guardameta que cuenta con menos minutos en Liga suele tener su oportunidad en la Copa. Se acerca la eliminatoria contra el Valladolid. ¿La afronta con más ilusión por ello?

R: Me preparo para jugar todos los partidos, después será el técnico quien decida si me toca o no. También lo haré para ese partido de Copa. Ojalá me toque jugar y si no, apoyaré porque eso es lo que yo creo que debe hacer un jugador que quiere el bien del grupo. Pero mi ilusión es jugar ya este domingo en Málaga. Después es el técnico quien decide.

P: Luego viene una serie de enfrentamientos contra rivales de gran renombre en España. ¿Lo que pase al final de esa serie determinará a qué aspira el Leganés?

R: No creo. Sabemos lo que queremos, competir cada partido. Mejorar lo que se hizo el campeonato pasado y tratar de que el equipo siga creciendo y se olvide rápidamente de la lucha por los puestos de abajo. Si bien son muy importantes los partidos que vienen, no creo que vaya a cambiar mucho la dinámica del equipo.

P: Uno de ellos es el Barcelona y en él juega Leo Messi. Disputó un Mundial sub-20 a su lado. ¿Tan diferente es al resto?

R: Es sin duda el mejor jugador del mundo, el más completo. Somos muy afortunados de ser contemporáneos de Messi, de verle jugar domingo y miércoles a un nivel bárbaro. No pasa muchas veces eso de disfrutar a un jugador de tamaña calidad casi a diario. Va a ser muy difícil que haya algún jugador que pueda igualarle o superarle. Que tenga esa magia, esa calidad, ese corazón...

P: Conoce en primera persona los escalones inferiores, a varios nombres que a priori estarán en Rusia. ¿Cuál es la diferencia para uno llegue a la absoluta o se quede por el camino?

R: La continuidad de la etapa juvenil a la mayor te la da la cantidad de partidos, el nivel del equipo donde juega el futbolista y la preparación. La camada de 2005 fue muy importante. Mantuvieron el nivel de etapa juvenil a mayor.

P: ¿Y qué le faltó a usted?

R: En momentos clave no estuve preparado como yo veo hoy que debía haber estado preparado. Por suerte lo entendí más adelante y a mis treinta y dos años tengo la oportunidad de estar en la mejor liga del mundo. No me tocó de joven, pero por suerte pude disfrutarla.

P: ¿Entiende las críticas a la selección?

R: El fútbol argentino convive con la crítica. Muchas veces con mala intención, pocas de forma constructiva. Eso hace la personalidad del jugador argentino sea la de levantarse en las adversidades y que no le pese jugar en cualquier lado del mundo y ante cualquier público, porque desde chicos sufrimos la crítica. Hay críticas y críticas. Las malintencionadas ni las comparto ni las entiendo.

P: ¿Cree que de aquí a que empiece el Mundial se habrá conseguido motivar a los aficionados y que todos remen en la misma dirección?

R: En Argentina todo el mundo cree hoy ya que podemos ser campeones del mundo. Tenemos esa moral y lo avalan los futbolistas que tenemos. El pueblo argentino vive los mundiales de una manera muy especial porque el fútbol es algo muy importante en la vida del argentino, que por ahí sufre por un montón de cosas y el fútbol nos iguala y nos da una alegría impresionante.

El sueño de Messi levantando la Copa lo tienen todos los argentinos. Él y una generación que ha devuelto a Argentina a las finales pero que no ha podido coronar con un título. Ojalá lo puedan hacer por una cuestión también personal de ellos. El futbolero va a recordar a esta generación que nos ha devuelto a los primeros planos mundiales, pero les va a exigir un título. Lo que han hecho ha sido formidable y ojalá lo puedan coronar con ese título.